Посадовець задекларував, зокрема, декілька квартир, майже мільйон гривень заробітної плати та вказав, а його дружина отримала дорогий годинник у подарунок від чоловіка. Варто додати, що чиновники мають задекларувати статки й доходи до 31 січня, однак досі не всі це зробили.

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Декларація Віталія Кіма

Згідно з опублікованою у Єдиному державному реєстрі декларації, Віталій Кім за 2021 рік отримав 708 тисяч гривень зарплати, а за 2022-й – майже 931 тисячу гривень. Джерелом його доходів є зарплата та премії голови Миколаївської ОВА.

Окрім цього, Кім є власником п'яти квартир у Миколаєві площею від 49 до 116 квадратних метрів, а також має половину прав на квартиру, площею 120 метрів квадратних. Його дружина, Юлія Кім, має у володінні ще одну квартиру розміром у понад 50 квадратів. Сам голова Миколаївської ОВА ще володіє нежитловим приміщенням площею 293 квадратних метрів. Все це було вказано й у декларації за 2022 рік.

Окрім цього, Віталій Кім має автомобіль – Mercedes-Benz Е200 2015 року випуску, а ще орендує у компанії "Моноліт" Volkswagen Touareg R-Line. Його дружина має Subaru XV. Змін за 2023 рік не відбулося – ці пункти в декларації ідентичні до 2022 року.

Дружина голови ОВА Юлія Кім 2021 року заробила 1 мільйон 283 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності та роботи в компанії "Мисливець Миколаїв". У 2022 році вона отримала 65 тисяч гривень зарплатні від неї. Також Юлія Кім має на рахунку біткоїн на суму 848 тисяч гривень. Також жінка отримала від Віталія Кіма подарунок у вигляді годинника Hublot вартістю майже 439 тисяч гривень.

Готівкою подружжя зберігає понад 95 тисяч доларів і 509 тисяч гривень. До вступу Кіма на посаду у сім'ї було 270 тисяч доларів заощаджень готівкою. Також у родини є рахунки в іспанському банку, на рахунку Юлії Кім 69 тисяч євро, у Віталія Кіма – 74 тисячі євро.

Декларування посадовців