Чиновник задекларировал несколько квартир, почти миллион гривен заработной платы и указал, а также его жена получила дорогие часы в подарок от мужа. Стоит добавить, что чиновники должны задекларировать состояние и доходы до 31 января, однако, до сих пор не все это сделали.

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Декларация Виталия Кима

Согласно опубликованной в Едином государственном реестре декларации Виталий Ким за 2021 год получил 708 тысяч гривен зарплаты, а за 2022-й почти 931 тысячу гривен. Источником его доходов есть зарплата и премии главы Николаевской ОВА.

Кроме этого Ким является владельцем пяти квартир в Николаеве площадью от 49 до 116 квадратных метров, а также имеет половину прав на квартиру площадью 120 квадратных метров. Его жена Юлия Ким имеет во владении еще одну квартиру размером более 50 квадратов. Сам глава Николаевской ОВА еще владеет нежилым помещением площадью 293 квадратных метров. Все это было указано и в декларации за 2022 год.

Кроме этого Виталий Ким имеет автомобиль Mercedes-Benz Е200 2015 года выпуска и арендует у компании "Монолит" Volkswagen Touareg R-Line. Его жена имеет Subaru XV. Изменений за 2023 год не произошло – эти пункты в декларации идентичны 2022 году.

Жена главы ОВА Юлия Ким в 2021 году заработала 1 миллион 283 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности и работы в компании "Охотник Николаев". В 2022 году она получила 65 тысяч гривен зарплаты от нее. Также Юлия Ким имеет на счету биткоин на сумму 848 тысяч гривен. Также женщина получила от Виталия Кима подарок в виде часов Hublot стоимостью около 439 тысяч гривен.

Наличными супруги хранят более 95 тысяч долларов и 509 тысяч гривен. До вступления Кима в должность в семье было 270 тысяч долларов сбережений наличными. Также у семьи есть счета в испанском банке на счету Юлии Ким 69 тысяч евро у Виталия Кима 74 тысячи евро.

Декларирование должностных лиц