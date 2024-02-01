Известно, что депутаты должны были задекларировать свое состояние до 31 января. Ранее в НАПК отмечали, что будет обеспечен открытый круглосуточный доступ к реестру с учетом мер безопасности. Полный публичный доступ к Реестру будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.

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Сколько заработал Рустем Умеров

Известно, что 5 миллионов гривен министр получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. В частности, заработная плата Умерова составила почти 574 тысяч гривен.

Еще более 9,1 миллиона гривен Умеров задекорировал как "сумму дисконта от конвертации договора SAFE в акции компании Petcube, Inc". В то же время его жена задекларировала зарплату в размере около 1,5 миллиона гривен.

Министр обороны также задекларировал 18,2 тысячи долларов неакцептованных требований кредитора, 9,1 тысячи долларов наличными и 180,5 тысячи гривен наличными. Стоит заметить, что на банковских счетах министр держит 1,8 тысячи долларов и 3,7 миллиона гривен.

Если опять же говорить о его жене, то она имеет 1,1 тысячи долларов наличными и 8,6 тысячи долларов на банковских счетах.

Рустем Умеров является владельцем 100% корпоративных прав ООО "Компания Блэк Си". Эти права переданы в управление.

В частности, чиновник владеет правом требования по договору купли-продажи доли в акционерном капитале ООО "Компания Блэк Си" стоимостью 39,24 миллиона гривен, а также в частной компании с ограниченной ответственностью "Астем текнолоджиз" стоимостью 26,68 миллиона гривен.

Также министр имеет акции в компании Petcube на чуть менее чем 7 тысяч гривен.

Аренда жилья министра

Согласно декларации, Умеров арендует две квартиры в Киеве площадью 80,6 и 128,8 квадратных метров соответственно. В то же время он зарегистрирован в квартире в Киеве, размер которой составляет 95 квадратных метров.

Мать министра владеет домом во временно оккупированном Бахчисарае в Крыму площадью 196Б7 квадратных метров, а жена арендует квартиру в США, размер которой достигает 137,4 квадратных метра.

Ранее свое состояние обнародовал Виталий Ким