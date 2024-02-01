Известно, что депутаты должны были задекларировать свое состояние до 31 января. Ранее в НАПК отмечали, что будет обеспечен открытый круглосуточный доступ к реестру с учетом мер безопасности. Полный публичный доступ к Реестру будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.
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Сколько заработал Рустем Умеров
Известно, что 5 миллионов гривен министр получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. В частности, заработная плата Умерова составила почти 574 тысяч гривен.
Еще более 9,1 миллиона гривен Умеров задекорировал как "сумму дисконта от конвертации договора SAFE в акции компании Petcube, Inc". В то же время его жена задекларировала зарплату в размере около 1,5 миллиона гривен.
Министр обороны также задекларировал 18,2 тысячи долларов неакцептованных требований кредитора, 9,1 тысячи долларов наличными и 180,5 тысячи гривен наличными. Стоит заметить, что на банковских счетах министр держит 1,8 тысячи долларов и 3,7 миллиона гривен.
Если опять же говорить о его жене, то она имеет 1,1 тысячи долларов наличными и 8,6 тысячи долларов на банковских счетах.
Рустем Умеров является владельцем 100% корпоративных прав ООО "Компания Блэк Си". Эти права переданы в управление.
В частности, чиновник владеет правом требования по договору купли-продажи доли в акционерном капитале ООО "Компания Блэк Си" стоимостью 39,24 миллиона гривен, а также в частной компании с ограниченной ответственностью "Астем текнолоджиз" стоимостью 26,68 миллиона гривен.
Также министр имеет акции в компании Petcube на чуть менее чем 7 тысяч гривен.
Аренда жилья министра
Согласно декларации, Умеров арендует две квартиры в Киеве площадью 80,6 и 128,8 квадратных метров соответственно. В то же время он зарегистрирован в квартире в Киеве, размер которой составляет 95 квадратных метров.
Мать министра владеет домом во временно оккупированном Бахчисарае в Крыму площадью 196Б7 квадратных метров, а жена арендует квартиру в США, размер которой достигает 137,4 квадратных метра.
Ранее свое состояние обнародовал Виталий Ким
- Недавно публичную декларацию подал и начальник Николаевской ОГА Виталий Ким. Согласно опубликованной в Едином государственном реестре декларации, чиновник за 2021 год получил 708 тысяч гривен зарплаты, а за 2022-й – почти 931 тысячу гривен. Источником его доходов является зарплата и премии председателя Николаевской ОВА. Чиновник задекларировал, в частности, несколько квартир, а его жена получила дорогие часы в подарок от мужа.
- Кроме этого, Ким является владельцем пяти квартир в Николаеве площадью от 49 до 116 квадратных метров, а также имеет половину прав на квартиру, площадью 120 квадратных метров. Его жена, Юлия Ким, имеет во владении еще одну квартиру размером более 50 квадратов. Сам председатель Николаевской ОВА еще владеет нежилым помещением площадью 293 квадратных метров. Все это было указано и в декларации за 2022 год.
- Кроме этого, Виталий Ким имеет автомобиль – Mercedes-Benz Е200 2015 года выпуска, а еще арендует у компании "Монолит" Volkswagen Touareg R-Line. Его жена имеет Subaru XV. Изменений за 2023 год не произошло – эти пункты в декларации идентичны до 2022 года.