Состояние главного "оружейника" Киева

Мартына Богуславец исполнительный директор антикоррупционного центра ИЗИ в колонке для УП проанализировала декларацию чиновника и отметила, что НАПК должно было бы обратить внимание на доходы Неруха.

Смотрите также Две квартиры в Киеве и более 5,5 миллиона гривен: какое состояние в декларации Рустема Умерова

В частности, Богуславец отметила, что Нерух любит недвижимость и умело заключает сделки на покупку имущества по значительно более низкой стоимости. Так, ему каким-то образом удалось приобрести квартиру в столице всего за 15 тысяч гривен.

Квартира в Киеве – за 15 тысяч гривен, автомобиль Volkswagen Touareg – за 3 тысячи гривен. И это не об аренде. За такие деньги покупает недвижимость и движимость семья полицейского, начальника отдела контроля за оборотом оружия ГУНП города Киева Юрия Неруха,

– говорится в статье.

Юрий Нерух работает в правоохранительных органах более 20 лет, но дела вверх у него пошли в 2022 году, через год после назначения начальником отдела контроля за оборотом оружия полиции Киева. Собственно, об этом свидетельствует декларация чиновника.

Каким образом Нерух "записывал" имущество

В 2022 году жена полицейского Жанна Нерух завладела квартирой в Киеве площадью 94,8 квадратных метра с, очевидно, заниженной в сотни раз стоимостью – всего 15 тысяч гривен, а также авто Volkswagen Touareg 2016 года за 3 тысячи гривен.

Интересно, что никаких официальных доходов Жанна Нерух не имела.

"Рыночная стоимость такой машины составляет более 20 тысяч долларов – в 250 раз дороже, чем купила семья Нерух", – сообщила Богуславец.

Поэтому, возникает логичный вопрос: как семье полицейского удается заключать такие выгодные сделки с ценами на имущество в сотни раз ниже рыночных?

Нерух и действительно любит недвижимость

Согласно декларации, Юрий Нерух на конец 2022 года с семьей задекларировал:

5 земельных участков в Черкасской и Киевской областях,

4 квартиры в Киеве,

дом в Черкасской области,

а также движимое имущество – авто за 3 тысячи гривен;

450 тысяч гривен наличных денег.

"И это все – на зарплату полицейского, ведь как свидетельствуют декларации, доходов другие члены семьи с 2016 года не имели", – замечает Богуславец.

Директор антикоррупционного центра ИЗИ проанализировала и предыдущие декларации правоохранителя. Так, в 2018 году семья Неруха имела доход в 136 тысяч гривен и не имела сбережений. В то же время дочь Неруха приобрела автомобиль Hyundai Santa Fe 2012 года за 49 тысяч гривен. Как отметила Богуславец, отец не декларировал машину. При том, что рыночная цена автомобиля стартовала от 12 тысяч долларов.

Заметьте! Согласно декларации, первые сбережения у Неруха появились в 2019 году – 70 тысяч гривен наличных при зарплате в 206 тысяч гривен. В последующие годы в семье "главного оружейника" Киева наличности становится больше: у 2020 году – 145 тысяч гривен,

у 2021 году – 250 тысяч гривен,

и самое интересное, в 2022 году – 450 000.

Так, в 2022 году при доходе в 935 тысяч гривен Нерух сумел приобрести квартиру, что стоит от 3 миллиона гривен на вторичном рынке, автомобиль (от 750 тысяч гривен), выплатить 200 тысяч гривен кредита и еще и на 200 тысяч гривен увеличить сбережения наличными.

И Богуславец отметила, что увидеть, что в декларации Неруха "что-то не так" просто, достаточно провести математические расчеты: 935 000 – 200 000 (кредит) – 200 000 (сбережения) = 535 000.

То есть, этих средств не хватило бы даже на приобретение Volkswagen Touareg, указанного в декларации, не учитывая еще квартиру на почти 100 квадратов и расходы на проживание семьи.