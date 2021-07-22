Не успела на маршрутку и пошла к подруге: нашли пропавшую 13-летнюю девочку с Ровенщины

В Ровенской области нашли 13-летнюю девочку, которая поехала к подруге, а потом якобы исчезла. Она все это время просто гостила у знакомой в Тернополе.

В полицию обратился отец 13-летней девочки и сообщил, что его дочь исчезла, а уже на следующее утро она нашлась.

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Как девочка оказалась в Тернополе

13-летняя девочка, которая живет в селе Варковичи, 16 июля поехала к подруге в Дубно. На следующий день она позвонила отцу и сказала, что едет домой. Однако ни в тот день, ни на следующий она не вернулась.

После того как отец сообщил об исчезновении ребенка, на следующее утро ее нашли в Дубно. Она вернулась туда из Тернополя и сразу пошла к подруге, у которой была раньше. Последняя сообщила об этом полиции.

Свою поездку 13-летняя объяснила тем, что просто не успела на последнюю маршрутку домой, поэтому и решила поехать в Тернополь к знакомой.

Отца могут привлечь к ответственности

Полицейские вернули ребенка домой. С семьей они провели профилактическую беседу.

А вот папу девочки могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В таком случае мужчине грозит предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен.

Как искать ребенка, который пропал:

попросите друзей и родственников помочь в поиске; если ребенок пропал за пределами города, к поискам надо подключать работников лесхоза, МЧС; свяжитесь с мобильным оператором и подайте заявку на установку местоположения мобильного телефона; позвоните друзьям и знакомым ребенка. Также обратитесь в больницы, железнодорожные и автовокзалы; сообщите об исчезновении ребенка в школу, садик, кружки, которые он посещал. Спросите, не говорил ли ребенок кому-то о том, что хочет убежать, не приходил ли к нему кто-то подозрительный; расклейте объявления о пропаже с фотографией, приметами ребенка и своими контактами; разместите такие объявления на специализированных поисковых сайтах, в соцсетях; обратитесь в местные СМИ. Предоставьте фотографию и информацию о ребенке.

Психологи отмечают, что нельзя ругать ребенка после того, когда вы его нашли. Он может быть испуган и это будет иметь негативные последствия.