Не успела на маршрутку и пошла к подруге: нашли пропавшую 13-летнюю девочку с Ровенщины
Источник:Полиция Ровенской области
В Ровенской области нашли 13-летнюю девочку, которая поехала к подруге, а потом якобы исчезла. Она все это время просто гостила у знакомой в Тернополе.
В полицию обратился отец 13-летней девочки и сообщил, что его дочь исчезла, а уже на следующее утро она нашлась.
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Как девочка оказалась в Тернополе
13-летняя девочка, которая живет в селе Варковичи, 16 июля поехала к подруге в Дубно. На следующий день она позвонила отцу и сказала, что едет домой. Однако ни в тот день, ни на следующий она не вернулась.
После того как отец сообщил об исчезновении ребенка, на следующее утро ее нашли в Дубно. Она вернулась туда из Тернополя и сразу пошла к подруге, у которой была раньше. Последняя сообщила об этом полиции.
Свою поездку 13-летняя объяснила тем, что просто не успела на последнюю маршрутку домой, поэтому и решила поехать в Тернополь к знакомой.
Отца могут привлечь к ответственности
Полицейские вернули ребенка домой. С семьей они провели профилактическую беседу.
А вот папу девочки могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В таком случае мужчине грозит предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен.
Как искать ребенка, который пропал:
- попросите друзей и родственников помочь в поиске;
- если ребенок пропал за пределами города, к поискам надо подключать работников лесхоза, МЧС;
- свяжитесь с мобильным оператором и подайте заявку на установку местоположения мобильного телефона;
- позвоните друзьям и знакомым ребенка. Также обратитесь в больницы, железнодорожные и автовокзалы;
- сообщите об исчезновении ребенка в школу, садик, кружки, которые он посещал. Спросите, не говорил ли ребенок кому-то о том, что хочет убежать, не приходил ли к нему кто-то подозрительный;
- расклейте объявления о пропаже с фотографией, приметами ребенка и своими контактами;
- разместите такие объявления на специализированных поисковых сайтах, в соцсетях;
- обратитесь в местные СМИ. Предоставьте фотографию и информацию о ребенке.