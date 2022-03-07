Начальник Первомайского районного отдела полиции Владимир Лопатин верит, что врага прогонят с украинской земли.

Обратите внимание В Николаеве, Виннице и других городах Кремль подтвердил свою тактику "сожженной земли"

Из-за обостренной ситуации в Николаевской области некоторые местные жители решили временно покинуть свои дома.

Надеемся, что скоро все они к ним вернутся. А мы, правоохранители, будем достойно защищать жилища первомайцев от мародеров,

– сказал Лопатин.



Полицейские проводят детей / Фото полиции



Люди эвакуируются / Фото полиции