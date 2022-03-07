Начальник Первомайського районного відділу поліції Володимир Лопатін вірить, що ворога проженуть з української землі.

Важливо У Миколаєві, Вінниці й інших містах Кремль підтвердив свою тактику "спаленої землі"

Через загострену ситуацію на Миколаївщині деякі місцеві жителі вирішили тимчасово залишили свої домівки.

Сподіваємось, що скоро усі вони до них повернуться. А ми, правоохоронці, гідно захищатимемо житла первомайців від мародерів,

– сказав Лопатін.



Поліцейські проводять дітей / Фото поліції



Люди евакуйовуються / Фото поліції



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