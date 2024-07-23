Сейчас следователи полиции Киева осуществляют досудебное расследование по факту сноса исторического дома на улице Александра Конисского. Усадьба Зеленских была построена в конце 19 века.

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Владельцу усадьбы сообщили о подозрении

По словам правоохранителей, усадьба уже неоднократно находилась под угрозой уничтожения. В связи с этим следователи трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок, который судом были отменены.

Последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля на участок и дом был наложен новый арест, который не был отменен в судебном порядке.

Несмотря на это, 19 июля, 32-летний владелец здания, осведомленный о действующих судом ограничениях на запрет совершения каких-либо действий с объектом недвижимости, решил его уничтожить,

– сообщили в полиции.

Для этого мужчина привлек строительную фирму, сотрудникам которой дал указание на демонтаж здания.

Следователи Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры сообщили владельцу дома о подозрении по части 1 статьи 388 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение и уничтожение имущества, на которое судом наложен арест,

– отметили правоохранители.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и устанавливается степень участия других участников.

К слову, в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что не давали разрешения на снос исторической Усадьбы Зеленских в центре Киева.