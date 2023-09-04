Это событие произошло в Холодногорском районе города Харькова. Теперь делом займутся следователь.

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Кто-то оставил ребенка в квартире более чем в сутки

Патрульные прибыли по вызову о том, что уже почти сутки заявительницу затапливают из квартиры сверху. Также соседка сообщила, что все это время из-за двери дома доносится детский плач, но дверь никто не открывает.

Полицейские тоже попытались достучаться до владельцев, но тщетно. Поэтому они вызвали спасателей и бригаду медиков, поскольку ребенок мог быть в опасности.

Зайдя в квартиру, полицейские увидели маленькую девочку. Ребенок постоянно плакал, был очень испуган и растерян.

На видео видно, что медики сразу же взяли ее на руки, начали успокаивать и осматривать.

Полицейские спасли ребенка в Харькове: смотрите видео

Также на кадрах можно увидеть, что в самой квартире царил полный беспорядок и антисанитарные условия.

Девочку госпитализировали

Медики госпитализировали маленькую, чтобы убедиться, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. После этого на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и инспекторы ювенальной превенции, которые разыщут родителей ребенка. В дальнейшем этим делом займутся следователи.

