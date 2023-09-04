Ця подія трапилась в Холодногірському районі міста Харкова. Тепер справою займуться слідчці.

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Хтось залишив дитину у квартирі більш ніж на добу

Патрульні прибули на виклик про те, що вже майже добу заявницю затоплюють з квартири зверху. Також сусідка повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання доноситься дитячий плач, але двері ніхто не відчиняє.

Поліцейські теж спробували достукатися до власників, але марно. Тому вони викликали рятувальників та бригаду медиків, оскільки дитина могла бути в небезпеці.

Зайшовши до квартири, поліцейські побачили там маленьку дівчинку. Дитина постійно плакала, була дуже налякана та розгублена.

На відео видно, що медики одразу взяли її на руки, почали заспокоювати та оглядати.

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Також на кадрах можна побачити, що у самій квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови.

Дівчинку госпіталізували

Медики ушпиталили маленьку, аби впевнитись, що її життю та здоровʼю нічого не загрожує. Після цього на місце події прибула слідчо-оперативна група та інспектори ювенальної превенції, які розшукають батьків дитини. Надалі цією справою займуться слідчі.

