Полицейские попали в ДТП на светофоре в Виннице: есть пострадавшие

22 июля в Виннице на Хмельницком шоссе перед светофором столкнулись полицейский автомобиль Hyundai Sonata и KIA. В результате пострадал патрульный, который сидел на пассажирском сиденье, и пассажирка другой иномарки.

Факт инцидента уже подтвердили в полиции, передает местное издание "20 минут".

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В авто патрульной полиции ехали два человека. В автомобиле КИА тоже ехали два человека. Пострадал патрульный, который сидел на пассажирском сиденье. Инспектор получил телесные повреждения. Его доставили в больницу. Пострадала также пассажирка KIA. Ей на месте оказали медицинскую помощь,

– рассказала пресс-офицер винницкой областной полиции Анна Олейник.

По словам пресс-секретаря, на месте ДТП работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала виновных.

Также Анна Олейник добавила, что по факту инцидента будет открыто уголовное производство.

Как убеждают свидетели, именно правоохранители нарушили правила дорожного движения.

"Полицейское авто неслось на красный свет светофора", – утверждает один из очевидцов.

Правда впоследствии появилось видео, которое полностью опровергает эти слова. На кадрах видно, как полицейская машина поворачивает и в этот момент на красный сигнал светофора на полной скорости в нее врезается KIA.

Напомним, недавно в Киеве на проспекте Гагарина произошла тройная ДТП: столкнулись полицейский автомобиль Toyota Prius, мотоцикл Suzuki и легковушка Nissan Teana.