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Поліцейські потрапили у ДТП на світлофорі у Вінниці: є потерпілі

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22 липня у Вінниці на Хмельницькому шосе перед світлофором зіткнулися поліцейський автомобіль Hyundai Sonata та КІА. У результаті постраждав патрульний, який сидів на пасажирському сидінні, та пасажирка іншої іномарки.

Факт інциденту уже підтвердили у поліції, передає місцеве видання "20 хвилин".

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В авто патрульної поліції їхало дві особи. В автомобілі КІА теж їхали дві людини. Постраждав патрульний, який сидів на пасажирському сидінні. Інспектор отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні. Постраждала також пасажирка КІА. Її на місці надали медичну допомогу,
– розповіла прес-офіцер вінницької обласної поліції Анна Олійник.

За словами речниці, на місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала винних.

Також Анна Олійник додала, що за фактом інциденту буде відкрито кримінальне провадження.

Як переконують свідки, саме правоохоронці порушили правила дорожнього руху.

"Поліцейське авто неслось на червоне світло світлофора", – стверджує один зі свідків.

Щоправда згодом з’явилося відео, яке повністю спростовує ці слова. На кадрах видно, як поліцейська машина повертає та у це момент на червоний сигнал світлофору на повній швидкості у неї врізається KIA.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на проспекті Гагаріна сталася потрійна ДТП: зіткнулися поліцейський автомобіль Toyota Prius, мотоцикл Suzuki та легковик Nissan Teana.

Теги: Новини України Кримінальні новини Фотоновини Вінниця Поліція ДТП за участю поліції Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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