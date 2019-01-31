Полицейские разыскивают изверга, который пытал и казнил людей в Славянске: подробности

Правоохранители Донетчины разыскивают 36-летнего жителя Славянска, который в период оккупации города пророссийскими боевиками, похищал, пытал и казнил людей.

По данным полиции, в Славянске работала целая расстрельная команда, сейчас в розыск объявили злоумышленника, которого характеризуют как наиболее жестокого из группы. Ряд его преступлений уже подтвержден.

Читайте также: Били и пускали по телу ток: экс-политзаключенный Костенко рассказал об ужасных пытках ФСБ РФ

Так, правоохранители расследуют обстоятельства гибели людей, тела которых были эксгумированы из братских могил в Славянске после освобождения города в 2014 году. Среди них – много жертв преступлений террористов.

В одном из безымянных мертвецов после экспертизы ДНК было опознано 31-летнего местного жителя. Причиной смерти мужчины стали пулевые ранения головы и тела,

– отмечают в полиции.

Далее правоохранителям шаг за шагом удалось установить картину убийства этого человека и выйти на подозреваемого.

Установлено, что в мае 2014 года, в период активных обстрелов, потерпевший вынес из заброшенного дома футболку и штаны. Из-за этого трое членов незаконных вооруженных формирований привезли его в захваченное здание горуправления милиции, где боевики, скрывавшиеся за позывными, вынесли ему смертный приговор,

– передают в полиции.

Пророссийские боевики вызвали мужчине священника и налили сто грамм водки, после чего отвели в отдельную камеру и расстреляли прямо в камере временного содержания. В свою очередь, родителям погибшего оккупанты сообщили, что мужчина живой и пообещали вскоре отпустить домой.

Взамен тело расстрелянного мужчины отправили в морг, а затем похоронили в общей могиле.

О судьбе своего сына пожилые супруги узнали уже после деоккупации Славянска. Предсмертную записку казненного мужчины пожилым людям передал его сосед по камере.

Читайте также: Известны имена боевиков, которые жестоко расстреляли мирных жителей в Славянске: фото

Так, полиция установила что к преступлению причастен 36-летний ранее судимый местный житель. Его характеризуют как самого жестокого из расстрельной группы.

Злоумышленнику заочно сообщили о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса и объявили в розыск. Известно, что он сейчас скрывается на временно оккупированной территории.