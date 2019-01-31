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      Полицейские разыскивают изверга, который пытал и казнил людей в Славянске: подробности

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      Полиция разыскивает палача, который казнил людей в оккупированном Славянске
      Полиция разыскивает палача, который казнил людей в оккупированном Славянске / 24 канал

      Правоохранители Донетчины разыскивают 36-летнего жителя Славянска, который в период оккупации города пророссийскими боевиками, похищал, пытал и казнил людей.

      По данным полиции, в Славянске работала целая расстрельная команда, сейчас в розыск объявили злоумышленника, которого характеризуют как наиболее жестокого из группы. Ряд его преступлений уже подтвержден.

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      Так, правоохранители расследуют обстоятельства гибели людей, тела которых были эксгумированы из братских могил в Славянске после освобождения города в 2014 году. Среди них – много жертв преступлений террористов.

      В одном из безымянных мертвецов после экспертизы ДНК было опознано 31-летнего местного жителя. Причиной смерти мужчины стали пулевые ранения головы и тела,
      – отмечают в полиции.

      Далее правоохранителям шаг за шагом удалось установить картину убийства этого человека и выйти на подозреваемого.

      Установлено, что в мае 2014 года, в период активных обстрелов, потерпевший вынес из заброшенного дома футболку и штаны. Из-за этого трое членов незаконных вооруженных формирований привезли его в захваченное здание горуправления милиции, где боевики, скрывавшиеся за позывными, вынесли ему смертный приговор,
      – передают в полиции.

      Пророссийские боевики вызвали мужчине священника и налили сто грамм водки, после чего отвели в отдельную камеру и расстреляли прямо в камере временного содержания. В свою очередь, родителям погибшего оккупанты сообщили, что мужчина живой и пообещали вскоре отпустить домой.

      Взамен тело расстрелянного мужчины отправили в морг, а затем похоронили в общей могиле.

      О судьбе своего сына пожилые супруги узнали уже после деоккупации Славянска. Предсмертную записку казненного мужчины пожилым людям передал его сосед по камере.

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      Так, полиция установила что к преступлению причастен 36-летний ранее судимый местный житель. Его характеризуют как самого жестокого из расстрельной группы.

      Злоумышленнику заочно сообщили о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса и объявили в розыск. Известно, что он сейчас скрывается на временно оккупированной территории.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Полиция Славянск
      Источник: 24 Канал
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