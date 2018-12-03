Били и пускали по телу ток: экс-политзаключенный Костенко рассказал об ужасных пытках ФСБ РФ

Освобожденный из российского плена украинский пленник Александр Костенко до сих пор не восстановился после травм, которые он получил во время ужасных пыток. Российские силовики пускали по телу Костенко ток, били дубинками и пытались задушить, надевая на голову пакет.

Об этом сам бывший пленник рассказал активистам "Крымской правозащитной группы".

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Бывший пленник в деталях вспомнил момент своего похищения и пыток, которые организовывали бывшие сотрудники СБУ в Крыму.

"5 февраля 2015 года около 16 часов я находился дома в Симферополе по месту жительства моих родителей. Когда я вышел из дома, у подъезда стояли двое мужчин. Один из них ударил меня лицо, другой – в живот. После этого они схватили меня и потащили в микроавтобус, который стоял рядом. В автобусе было еще четыре человека в масках. Один из них надел пакет мне на голову. Это был Андрей Тишенин, майор ФСБ, в прошлом сотрудник СБУ", – рассказал Костенко.

Далее Костенко связали руки хомутом и увезли в неизвестном направлении. Мужчина задыхался, поскольку на голове у него был пакет. Один из его мучителей сказал: "Наконец мы поймали тебя, майдановец".

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Затем пленника завезли в лес, где избивали и приставляли к затылку пистолет. Ему сказали, что он должен "признаться" в убийстве работников "Беркута" на Майдане и о подготовке терактов в Крыму.

После этого был выстрел возле уха, и пистолет снова приставили к затылку. Мне пригрозили, что я пропаду без вести, если не расскажу им все. Затем они спустили курок, но пули в стволе не было. Опять надели пакет на голову, избивали и затем затолкали в машину. Я прогрыз дырку в пакете, чтобы не задохнуться,

– рассказал Костенко.

Затем его держали в подвале дома – там пускали по телу ток и заставляли на камеру рассказывать "то, что им нужно".

"Хотели, чтобы я говорил о составе диверсионных групп, действующих на территории Крыма, о складах с оружием ... мне кажется, что это тот самый подвал, где подвергали пыткам Евгения Панова", – сказал Костенко. Тогда же ему сильно повредили руку.

Политзаключенный Александр Костенко во время освобождения

Кроме Тишенина, Костенко узнал другого своего мучителя – бывшего работника СБУ и тогдашнего ФСБшника Артура Шамбазова.

Александр Костенко также добавил, что все признания подписал даже не читая. По его словам, на документы капала кровь с его лица.

"После вынесения мне приговора, 22 мая 2015 года меня неожиданно вывезли в 6 городскую больницу Симферополя и там сразу же прооперировали. Больницу окружили сотрудники силовых структур в количестве 27 человек. Операцию на видео тоже снимали два сотрудника силовых структур", – пояснил узник кремля.

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После этого Костенко сразу отправили в СИЗО. В колонии же мужчину фактически не лечили и заставляли работать наравне со всеми. По его словам, поврежденная рука все время невыносимо болела.

Костенко в Украине во время встречи с мамой

В частности, Костенко до сих пор не восстановил полную подвижность руки, сломанной во время пыток. Несмотря на операцию, проведенную уже после освобождения из российской колонии, рука движется только частично.

Напомним, политзаключенного Кремля Александра Костенко освободили из российской колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области в августе 2018 года. В заключении он находился 3 года.

Кто такой Александр Костенко?

Житель Симферополя, который принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015 года Костенко в оккупированном Крыму приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии якобы за нанесение телесных повреждений работнику крымского "Беркута" в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок Костенко уменьшили до 3 лет и 6 месяцев заключения.