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      Поліцейські розшукують нелюда, який катував і страчував людей у Слов’янську: подробиці

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      Поліція розшукує ката, який страчував людей в окупованому Слов'янську
      Поліція розшукує ката, який страчував людей в окупованому Слов'янську / 24 канал

      Правоохоронці Донеччини розшукують 36-річного жителя Слов’янська, який в період окупації міста проросійськими бойовиками, викрадав, катував та страчував людей.

      За даними поліції, у Слов’янську працювала ціла розстрільна команда, наразі у розшук оголосили зловмисника, якого характеризують як найбільш жорстокого із групи. Низка його злочинів вже підтверджена.

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      Так, правоохоронці розслідують обставини загибелі людей, тіла яких були ексгумовані із братських могил у Слов’янську після звільнення міста у 2014 році. Серед них – багато жертв злочинів терористів.

      В одному з безіменних мерців після експертизи ДНК було впізнано 31-річного місцевого жителя. Причиною смерті чоловіка стали кульові поранення голови і тіла,
      – зазначають у поліції.

      Далі правоохоронцям крок за кроком вдалося встановити картину вбивства цієї людини та вийти на підозрюваного.

      Встановлено, що в травні 2014 року, в період активних обстрілів, потерпілий виніс із покинутого будинку футболку та штани. Через це троє членів незаконних збройних формувань привезли його до захопленої будівлі міськуправління міліції, де бойовики, що ховалися за позивними, винесли йому смертний вирок,
      – передають у поліції.

      Проросійські бойовики викликали чоловіку священика та налили сто грам горілки, після чого відвели в окрему камеру та розстріляли прямо в камері тимчасового утримання. Своєю чергою, батькам загиблого окупанти повідомили, що чоловік живий і пообіцяли невдовзі відпустити додому.

      Натомість тіло розстріляного чоловіка відправили у морг, а згодом поховали у загальній могилі.

      Про долю свого сина літнє подружжя дізналося вже після деокупації Слов’янська. Передсмертну записку страченого чоловіка літнім людям передав його сусід по камері.

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      Так, поліція встановила що до злочину причетний 36-річний раніше судимий місцевий мешканець. Його характеризують як найжорстокішого із розстрільної групи.

      Зловмиснику заочно повідомили про підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу та оголосили у розшук. Відомо, що він наразі переховується на тимчасово окупованій території.

      Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Поліція Слов'янськ
      Джерело: 24 Канал
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