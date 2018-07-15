Полицейские в США устроили танцевальный флешмоб

Волна танцевального флешмоба всколыхнула участки по всей территории Соединенных Штатов Америки. Американские правоохранители поют хиты энергично пританцовывая.

Полицейские США поют под фонограмму исполняя популярные хиты известных исполнителей. Полицейские Норфолка — штат Вирджиния, сняли любительский мюзикл с песней Uptown Funk певца Бруно Марса.

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Участки полиции бросают друг другу вызовы, в частности, любители фанка призвали полицейских Сиэтла и Сент-Луиса сделать свои ролики под фонограмму.

Полицейские Винчестера создали ролик в стиле сериала "Друзья", а на Аляске, в Анкоридже, коллеги записали видео с музыкой певицы кантри Долли Партон.

Флешмоб назвали #lipsync. Полицейские строят целые сюжеты и сценки перед началом самого танцевального видео. Так, в городке Товаменсин в Пенсильвании, сюжет начался с "ссоры" между полицейскими.