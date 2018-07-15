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Полицейские в США устроили танцевальный флешмоб

19 Читати новину українською
В США работники полиции устроили массовый флешмоб
В США работники полиции устроили массовый флешмоб / Скриншот

Волна танцевального флешмоба всколыхнула участки по всей территории Соединенных Штатов Америки. Американские правоохранители поют хиты энергично пританцовывая.

Полицейские США поют под фонограмму исполняя популярные хиты известных исполнителей. Полицейские Норфолка — штат Вирджиния, сняли любительский мюзикл с песней Uptown Funk певца Бруно Марса.

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Участки полиции бросают друг другу вызовы, в частности, любители фанка призвали полицейских Сиэтла и Сент-Луиса сделать свои ролики под фонограмму.

Полицейские Винчестера создали ролик в стиле сериала "Друзья", а на Аляске, в Анкоридже, коллеги записали видео с музыкой певицы кантри Долли Партон.

Флешмоб назвали #lipsync. Полицейские строят целые сюжеты и сценки перед началом самого танцевального видео. Так, в городке Товаменсин в Пенсильвании, сюжет начался с "ссоры" между полицейскими.

 

Теги: Новости США Флешмоб
Источник: 24 Канал
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