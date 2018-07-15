Поліцейські у США влаштували танцювальний флешмоб

Хвиля танцювального флешмобу сколихнула відділки по всій території Сполучених Штатів Америки. Американські правоохоронці співають популярні хіти енергійно пританцьовуючи.

Поліцейські США співають під фонограму виконуючи популярні хіти відомих виконавців. Поліцейські Норфолка — штат Вірджинія, зняли аматорський мюзикл з піснею Uptown Funk співака Бруно Марса.

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Відділки поліції кидають одне одному виклики, зокрема, любителі фанку закликали поліцейських Сіетла та Сент-Луїса зробити свої ролики під фонограму.

Поліцейські Вінчестера створили ролик у стилі серіалу «Друзі», а на Алясці, в Анкориджі, колеги записали відео з музикою співачки кантрі Доллі Партон.

Флешмоб назвали #lipsync. Поліцейські будують цілі сюжети та сценки перед початком самого танцювального відео. Так, у містечку Товаменсин у Пенсильванії, сюжет почався зі "сварки" між поліцейськими.