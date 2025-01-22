Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на бывшего руководителя полиции Харьковской области Владимира Тимошко.

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Умер сотрудник полиции Харьковской области

Игорь Иванович Иванчишин был на месте, куда россияне запустили ракету С-300. Тогда в результате вражеской атаки сильно пострадали здания. Полицейский был одним из раненых. Все время, с тех пор до сегодня, врачи пытались спасти его жизнь, родные и коллеги были рядом и надеялись, что Игорь выздоровеет. Но к сожалению, сердце полицейского не выдержало.

Все время полномасштабного вторжения он был вместе с нами и отдавал всего себя за для людей. Для меня было Честью работать и дружить с ним.

Выражаю искренние соболезнования родным Игоря Иванчишина,

– написал Владимир Тимошко.

Как отметил бывший начальник полиции, впервые он увидел Игоря Иванчишина именно 24 февраля 2022 года, всего за несколько часов до удара со стороны России. Полковник добросовестно работал на территории, которую почти ежедневно обстреливают оккупанты. После одного из таких обстрелов Игорь Иванчишин не смог вернуться к службе.

В Нацполиции скорбят по поводу потери коллеги

У Национальной полиции добавили, что Игорь Иванчишин 1 ноября получил многочисленные осколочные ранения. 36 полицейских были ранены в тот день, один коллега, Андрей Матвиенко, погиб на месте. Другого – Александра Ковтуна – в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он через некоторое время умер. Теперь в списке жертв того страшного обстрела есть и начальник Управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Игорь Иванчишин.

С множественными травмами в тяжелом состоянии его госпитализировали. Более двух месяцев врачи боролись за жизнь полицейского... 22 января его жизнь оборвалась. Полковнику полиции навсегда останется 47 лет. Без мужа осталась жена, без отца – 24-летний сын,

– отметила пресс-служба полиции.

Редакция 24 Канала соболезнует родным и близким Игоря Ивановича, которого безжалостно убила вражеская российская армия.