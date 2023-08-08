Под Харьковом полицейский сбил насмерть 15-летнюю девочку: его до сих пор не задержали

В сети распространяется информация о том, что в Харьковской области сотрудник полиции насмерть сбил 15-летнюю девочку. В ГБР приступили к расследованию.

2 августа в районе населенного пункта Песочин водитель насмерть сбил на пешеходном переходе 15-летнюю Альбину Харченко. Предварительно, за рулем автомобиля находился киевский полицейский Ярослав Якименко.

Смотрите также В Ровненской области полицейский сбил женщину и оставил ее умирать

Что известно о смертельной аварии

Пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований Александр Билка рассказал KHARKIV Today, что автомобиль наехал на девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу

По данным журналистов, в тот день Альбина возвращалась из Песочина домой в Коротич – она была на репетиции театрального кружка. Альбина переходила дорогу по пешеходному переходу и вела в руках велосипед. В результате наезда авто ребенок погиб на месте.



Альбина возвращалась из кружка / фото из инстаграма Валентины Лаптий

По словам Белки, на место ДТП сразу прибыли сотрудники ГБР и предварительно установили, что водитель был трезв.



Место, где водитель сбил Альбину / Фото "Суспильне"

Сначала данные об аварии опубликовал блогер из Харькова Женя Зуб. Он показал кадры с места ДТП и первым заявил, что по его данным, за рулем автомобиля находился сотрудник центрального аппарата внутренней безопасности Якименко Ярослав Леонидович. А активистка и основательница БФ "Восток Феникса" Валентина Лаптий сообщила, что виновник аварии был отпущен.

02.08.2023 года ее жизнь унес госслужащий, представитель полиции из Киева – Якименко Ярослав Леонидович, сбивший этого ребенка на пешеходном переходе и оставшийся на свободе. Вы слышите? 40 полицейских его прикрывали и отпустили. А адвокат сказал, что "пострадавших нет",

– написала она.

Якименко отстранили

Александр Билка подтвердил, что по предварительным данным за рулем авто был Ярослав Якименко. Пока он не задержан. Пресс-секретарь ГБР сообщил, что сейчас проводятся экспертизы и дело будет зависеть от экспертизы и выводов.

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины заявил, что назначено служебное расследование. А Якименко отстранили от исполнения обязанностей.

Сетью распространяется информация о ДТП, которое произошло на Харьковщине с участием работника Департамента внутренней безопасности НПУ. Он, возвращаясь из командировки, на служебном автомобиле смертельно сбил 15-летнюю девочку. По результатам медицинского освидетельствования, водитель был трезв,

– сказали в Департаменте.

Там также сообщили, что расследование по указанному факту осуществляют следователи ГБР – они начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Руководство Департамента внутренней безопасности полностью способствует расследованию ГБР. Приносим искренние соболезнования родным погибшей девочки! Назначенное служебное расследование, полицейский отстранен от исполнения обязанностей,

– добавили в ведомстве.

О том, готовится ли полицейскому подозрение, пока не сообщалось. В комментарии "Суспильне" пресс-секретарь ГБР Александр Билка сказал, что назначены необходимые экспертизы и там она не одна.

Они (экспертизы – 24 Канал) важны для следствия и после этого мы можем говорить о каком-то движении дальше в этом уголовном производстве,

– сказал он.

Родители провели Альбину в последний путь

Адвокат семьи Альбины Харченко Андрей Бежанский заявил журналистам, что родители погибшего ребенка еще не общались со следователями. И потерпевших по делу официально пока нет.

Девочку сбил внедорожник. Мать еще не может прийти в себя, отец возле нее, а также брат и сестра. Будем более активно участвовать в расследовании как сторона потерпевших, но еще потерпевших по делу формально не существует, потому что нужно подавать заявления, выносить соответствующие решения, не до этого еще было,

– сказал он.

С девочкой простились в Коротичах 4 августа. В 2023 году она окончила 9 класс.

Прощание с Альбиной Харченко: фото "Суспильне"