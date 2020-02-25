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      Полицейский спас школьников, провалившихся под лед: видео

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      В Мариуполе школьники провалились под лед / 24 канал

      Вблизи Мариуполя школьники решили проверить лед на прочность, однако лед треснул и ребята оказались в воде. Детей заметил полицейский, который проезжал мимо.

      Мальчикам было 9 и 13 лет. Младший из них ступил на лед, старший – пытался его спасти. Он лег на лед и пополз к утопающему, как учил его отец-рыбак, но тоже провалился. Правоохранитель вытаскивал детей обычным ремешком из сумки.

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      Он сразу отвез детей в больницу. Медики рассказали, что если бы ребята провели в ледяной воде чуть дольше – последствия были бы другими.

      Мое личное мнение – если еще несколько минут, все могло бы закончиться очень печально. Мы сняли с них всю мокрую одежду, согрели теплым душем и горячим чаем и прокапали,
      – отметила заведующая детского инфекционного отделения Валентина Кавратка.

      Младший мальчик уже чувствует себя хорошо, его выписали из больницы. Его 13-летний друг еще находится под наблюдением врачей. Говорит, хочет стать полицейским, чтобы также спасать жизнь другим.

      Подробнее смотрите в видео 24 канала:

       

      Как приготовить форшмак из селедки: рецепт закуски
      25 февраля
      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция Новости Мариуполя
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