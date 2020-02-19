В Мариуполе автобус въехал в остановку с людьми: фото
В Мариуполе автобус "Богдан" въехал в остановку общественного транспорта с людьми. В результате ДТП 19 февраля пострадали 2 человека.
За рулем автобуса "Богдан" был 54-летний водитель, сообщили в пресс-службе полиции.
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Правоохранители выяснили, что водителю стало плохо, и он потерял контроль над транспортным средством.
Так выглядит автобус после ДТП/ Фото Нацполиции
В результате ДТП пострадали мужчина и женщина, которые находились на остановке. Их сразу госпитализировали.
Следователи уже начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Если вину водителя докажут, то ему грозит лишение свободы до 3 лет.
Сколько украинцев погибли в ДТП в 2019 году?
В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий случаются в пятницу и субботу в 17 часов.
За 2019 году в результате ДТП погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы.