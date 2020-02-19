У Маріуполі автобус в'їхав у зупинку з людьми: фото

У Маріуполі автобус "Богдан" в'їхав у зупинку громадського транспорту з людьми. Унаслідок ДТП 19 лютого постраждали 2 людей.

За кермом автобусу "Богдан" був 54-річний водій, повідомили у пресслужбі поліції.

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Правоохоронці з’ясували, що водію стало зле і він втратив контроль над транспортним засобом.



Так виглядає автобус після ДТП/ Фото Нацполіції

Унаслідок ДТП постраждали чоловік та жінка, які перебували на зупинці. Їх одразу госпіталізували.

Слідчі уже розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо провину водія доведуть, то йому загрожує позбавлення волі до 3 років.

Скільки українців загинули у ДТП у 2019 році?В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляються у п’ятницю та суботу о 17 годині.



За 2019 році унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми.