На дорогах стало менше аварій, але більше загиблих: статистика за січень 2020

За січень 2020 року в Україні сталася 11 тисяч 836 ДТП. У результаті цих аварій загинуло понад 200 людей.

За даними патрульної поліції України, показники аварійності на дорогах знизились, у порівняні зі січнем 2019 року.

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Загальна кількість дорожньо-транспортних пригод знизилась на 5%, у січні 2019 року було зафіксовано 12 тисяч 455 аварій.

Кількість постраждалих збільшилась на 31%:

у січні 2020 року – 2391 особа;

у січні 2019 року – 1825.

Кількість жертв також зросла на 45,7%:

у січні 2020 року – 271 особа;

у січні 2019 року – 186.

Регіони, в яких було найбільше ДТП:

у Києві – 2822 аварій;

в Одеській області – 950;

у Дніпропетровській області – 892.

Найменша кількість аварій була в Луганському регіоні – 59 ДТП.