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      На дорогах стало менше аварій, але більше загиблих: статистика за січень 2020

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      Кількість ДТП у січні 2020 року менша, ніж у січні 2019 / auto.geenius.ee

      За січень 2020 року в Україні сталася 11 тисяч 836 ДТП. У результаті цих аварій загинуло понад 200 людей.

      За даними патрульної поліції України, показники аварійності на дорогах знизились, у порівняні зі січнем 2019 року.

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      Загальна кількість дорожньо-транспортних пригод знизилась на 5%, у січні 2019 року було зафіксовано 12 тисяч 455 аварій.

      Кількість постраждалих збільшилась на 31%:

      • у січні 2020 року – 2391 особа;
      • у січні 2019 року – 1825.

      Кількість жертв також зросла на 45,7%:

      • у січні 2020 року – 271 особа;
      • у січні 2019 року – 186.

      Регіони, в яких було найбільше ДТП:

      • у Києві – 2822 аварій;
      • в Одеській області – 950;
      • у Дніпропетровській області – 892.

      Найменша кількість аварій була в Луганському регіоні – 59 ДТП.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Аварії та ДТП
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