На дорогах стало менше аварій, але більше загиблих: статистика за січень 2020
-
За січень 2020 року в Україні сталася 11 тисяч 836 ДТП. У результаті цих аварій загинуло понад 200 людей.
За даними патрульної поліції України, показники аварійності на дорогах знизились, у порівняні зі січнем 2019 року.
Читайте також: На трасі Київ – Одеса рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: багато постраждалих – фото
Загальна кількість дорожньо-транспортних пригод знизилась на 5%, у січні 2019 року було зафіксовано 12 тисяч 455 аварій.
Кількість постраждалих збільшилась на 31%:
- у січні 2020 року – 2391 особа;
- у січні 2019 року – 1825.
Кількість жертв також зросла на 45,7%:
- у січні 2020 року – 271 особа;
- у січні 2019 року – 186.
Регіони, в яких було найбільше ДТП:
- у Києві – 2822 аварій;
- в Одеській області – 950;
- у Дніпропетровській області – 892.
Найменша кількість аварій була в Луганському регіоні – 59 ДТП.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі