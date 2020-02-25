Поліцейський врятував школярів, які провалилися під кригу: відео

Поблизу Маріуполя школярі вирішили перевірити кригу на міцність, проте лід тріснув і хлопці опинилися у воді. Дітей помітив поліцейський, який проїжджав повз.

Хлопчикам було 9 та 13 років. Молодший з них ступив на кригу, старший – намагався його врятувати. Він ліг на лід та поповз до потопельника, як вчив його батько-рибалка, але теж провалився. Правоохоронець витягував дітей звичайним ремінцем із сумки.

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Він одразу відвіз дітей до лікарні. Медики розповіли, що якби хлопці провели у крижаній воді трохи довше – наслідки були б інші.

Моя особиста думка, якщо ще кілька хвилин, все могло б закінчитись дуже сумно. Ми зняли з них весь мокрий одяг, зігріли теплим душем та гарячим чаєм та прокапали,

– зазначила завідувачка дитячого інфекційного відділення Валентина Кавратка.

Молодший хлопчик вже відчуває себе добре, його виписали з лікарні. Його 13-річний друг ще знаходиться під наглядом лікарів. Каже, хоче стати поліцейським, аби також рятувати життя іншим.

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