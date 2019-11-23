Полицейский ударил мужчину, тот упал и умер

Винницкий полицейский превысил свои служебные полномочия. Милиционер предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов, но тот отказался.

После этого полицейский ударил мужчину кулаком в лицо, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальт. Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Действия винницкого полицейского уже квалифицировали как "превышение власти работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия". Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

Обвинительный акт уже направили в суд.

Это уже не первый случай, когда полицейские убили человека. 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы и скончался. Как выяснило ГБР смертельный выстрел в мальчика сделал инспектор полиции. Больше о подозреваемых – читайте здесь.

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