13:36
23 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космическое богатство Рогозина. Россияне ловят иностранных агентов
      Вєсті Кремля
      23:02, 22 ноября
      Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:39, 22 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Полицейский ударил мужчину, тот упал и умер

      96 Читати новину українською
      Полицейский убил мужчину на Виннитчине / delo.ua

      Винницкий полицейский превысил свои служебные полномочия. Милиционер предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов, но тот отказался.

      После этого полицейский ударил мужчину кулаком в лицо, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

      Читайте также: Труба заявил, что дела Майдана будут распределены между ГБР и другими органами

      От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальт. Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

      Действия винницкого полицейского уже квалифицировали как "превышение власти работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия". Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

      Обвинительный акт уже направили в суд.

      Это уже не первый случай, когда полицейские убили человека. 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы и скончался. Как выяснило ГБР смертельный выстрел в мальчика сделал инспектор полиции. Больше о подозреваемых – читайте здесь.

      Смотрите видео: Пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика

       

      Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      сегодня
      60695
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Винница Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде
      сегодня , 13:02 Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде
      Юлія Михайлова 3420
      "Крипто-королева" из Болгарии, или Как мошенница обманула людей на 4 млрд долларов
      сегодня , 12:00 "Крипто-королева" из Болгарии, или Как мошенница обманула людей на 4 млрд долларов
      Борис Немировський 188
      История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      сегодня , 10:02 История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      Олена Кандяк 2486
      Главные новости 22 ноября: "Приватбанк" не вернут Коломойскому, спасение моряков в Одессе
      сегодня , 09:08 Главные новости 22 ноября: "Приватбанк" не вернут Коломойскому, спасение моряков в Одессе
      Наталія Пристанська 592
      Украина до сих пор не получила 35 млн долл. помощи США: объясняем, почему
      сегодня , 08:57 Украина до сих пор не получила 35 млн долл. помощи США: объясняем, почему
      Світлана Попова 234
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук