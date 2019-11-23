Поліцейський вдарив чоловіка, той впав і помер

Вінницький поліцейський перевищив свої службові повноваження. Правоохоронець запропонував громадянину бути понятим під час вилучення бойових припасів, але той відмовився.

Після цього поліцейський вдарив чоловіка кулаком в обличчя, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Від удару потерпілий впав та вдарився головою об асфальт. Чоловік помер у лікарні, не приходячи до свідомості.

Дії вінницького поліцейського уже кваліфікували як "перевищення влади працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки". Його загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років.

Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Це вже не перший випадок, коли поліцейські вбили людину. 31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний Кирило Тлявов зазнала вогнепального поранення голови і помер. Як з'ясувало ДБР смертельний постріл у хлопчика зробив інспектор поліції. Більше про підозрюваних – читайте тут.

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