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      Поліцейський вдарив чоловіка, той впав і помер

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      Поліцейський вбив чоловіка на Вінниччині / delo.ua

      Вінницький поліцейський перевищив свої службові повноваження. Правоохоронець запропонував громадянину бути понятим під час вилучення бойових припасів, але той відмовився.

      Після цього поліцейський вдарив чоловіка кулаком в обличчя, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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      Від удару потерпілий впав та вдарився головою об асфальт. Чоловік помер у лікарні, не приходячи до свідомості.

      Дії вінницького поліцейського уже кваліфікували як "перевищення влади працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки". Його загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років.

      Обвинувальний акт уже скерували до суду.

      Це вже не перший випадок, коли поліцейські вбили людину. 31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний Кирило Тлявов зазнала вогнепального поранення голови і помер. Як з'ясувало ДБР смертельний постріл у хлопчика зробив інспектор поліції. Більше про підозрюваних – читайте тут.

      Дивіться відео: П'яні поліцейські вбили 5-річного хлопчика

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Вінниця
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