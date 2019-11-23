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      Труба заявив, що справи Майдану будуть розподілені між ДБР та іншими органами

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      Роман Труба заявив, що справи Майдану будуть розподілені між ДБР та іншими правоохоронними органами / news.liga.net

      На сьогодні є 114 кримінальних проваджень щодо злочинів на Майдані. Ці справи будуть розподілені між ДБР, Нацполіцією, НАБУ та СБУ.

      "Майже половину цих кримінальних проваджень, це приблизно 50-60, розглядатиме Державне бюро розслідувань. Іншу частину кримінальних проваджень, його левову частку з другої частини, отримає НАБУ, частину – Національні поліція і невелику частину отримає СБУ", – розповів директор ДБР Роман Труба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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      Труба запевнив, що розслідування справ Майдану в ДБР відбуватимуться системно.

      Щодо кримінальних проваджень, які утримуватиме ДБР, то це відбуватиметься системно. Ми будемо одночасно вивчати кримінальні провадження, ми будемо їх приймати, аналізувати та розслідувати,
      – додав Труба.

      Хто на сьогодні розслідує справи Майдану

      З самого початку справи Майдану розслідувало Управління спецрозслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка. У жовтні Горбатюка звільнили і він заявив, що слідство призупинено. При цьому в ГПУ запевняли, що для відомства є пріоритетними розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану.

      Того ж місяці в ГПУ створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Майдану. Передбачалося, що ці злочини надалі має розслідувати ДБР, за роботою якого наглядатиме новостворений департамент у ГПУ. Але в листопаді ДБР заявило, що розслідування злочинів щодо Майдану тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на ДБР та брак слідчих.

      Окрім того, Верховна Рада ще не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану. Тож з 20 листопада розслідування призупинилося на невизначений час.

      До теми: Через призупинку справ Майдану адвокатка сімей героїв Небесної сотні Закревська оголосила голодування

      Які результати у розслідуваннях справ Майдану:

      • підозру повідомлено 445 особам: з них 48 – вищі посадові особи, 220 – правоохоронці, в тому числі 27 слідчих, 20 – прокурори і 23 – судді;
      • до суду скеровано 195 обвинувальних актів щодо 298 осіб;
      • у скоєнні злочинів судами визнані винними 59 осіб;
      • щодо 46 з них ухвалено обвинувальний вирок.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Розслідування Державне бюро розслідувань Роман Труба Кримінальні новини Революція Гідності Поліція НАБУ СБУ
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