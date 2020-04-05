16:25
5 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      Полицейское авто столкнулось с автомобилем в Херсоне: машина перевернулась – 5 пострадавших

      - Читати новину українською
      В Херсоне полицейское авто столкнулось с легковым: много пострадавших

      В Херсоне на перекрестке улиц Украинской и Тираспольской авто полиции Skoda Rapid столкнулось с автомобилем ВАЗ-2108. В результате "восьмерка" перевернулась. В общем пострадали 5 человек, в том числе двое полицейских. ДТП произошло примерно в 9:00 утра 5 апреля.

      Как предварительно установили правоохранители, ВАЗ-2108 двигался по дороге на улице Тираспольской, а машина полиция ехала главной на улице Украинской.

      Обратите внимание ДТП с участием микроавтобуса и фургона на Львовщине: много погибших и раненых – фото

      В результате ДТП в больницу доставили:

      • двух сотрудников полиции,
      • водителя и двух пассажиров ВАЗа.

      Сейчас медики устанавливают степень полученных ими телесных повреждений. Предварительная правовая квалификация события – статья Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

      Работники Государственного бюро расследований и следственного управления областной полиции проводят первоочередные следственные действия. В их пределах устанавливают все обстоятельства инцидента.

      К слову, на Луганщине в ДТП попало авто, которым управлял пограничник. В результате пострадали 4 его пассажира, в частности военный.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Криминальные новости ДТП с участием полиции Аварии и ДТП Новости Херсона
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 14:07 В Польше – уже почти 4 тысячи больных коронавирусом: умерли 84 человека
      Лікування 24274
      сегодня , 09:36 Тела лежат на улицах: в Эквадоре не успевают хоронить умерших от COVID-19 (фото 18+)
      Новини світу 21934
      сегодня , 09:24 Главные новости 4 апреля: украинские врачи прилетели в Италию, умер Иван Вакарчук
      Новини України 9939
      сегодня , 12:48 Мужчина, который бросил в лицо кассирши монеты, извинился – видео
      Новини України 7749
      сегодня , 13:01 COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
      Здорове життя 43893
      сегодня , 12:15 Похороны Ивана Вакарчука во Львове будут транслировать онлайн
      Новини України 6249
      сегодня , 09:30 Тарифы на газ в апреле 2020: сколько заплатят украинцы
      Новини економіки 11285
      сегодня , 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      Лікування 110066
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:00 Откладываете все на потом? Рассказываем как с этим бороться
      Наталія Кадя
      сегодня , 08:40 Как прокачать свой английский на карантине
      Максим Сундалов
      Залиште відгук