Полицейское авто столкнулось с автомобилем в Херсоне: машина перевернулась – 5 пострадавших
В Херсоне на перекрестке улиц Украинской и Тираспольской авто полиции Skoda Rapid столкнулось с автомобилем ВАЗ-2108. В результате "восьмерка" перевернулась. В общем пострадали 5 человек, в том числе двое полицейских. ДТП произошло примерно в 9:00 утра 5 апреля.
Как предварительно установили правоохранители, ВАЗ-2108 двигался по дороге на улице Тираспольской, а машина полиция ехала главной на улице Украинской.
Обратите внимание ДТП с участием микроавтобуса и фургона на Львовщине: много погибших и раненых – фото
В результате ДТП в больницу доставили:
- двух сотрудников полиции,
- водителя и двух пассажиров ВАЗа.
Сейчас медики устанавливают степень полученных ими телесных повреждений. Предварительная правовая квалификация события – статья Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Работники Государственного бюро расследований и следственного управления областной полиции проводят первоочередные следственные действия. В их пределах устанавливают все обстоятельства инцидента.
К слову, на Луганщине в ДТП попало авто, которым управлял пограничник. В результате пострадали 4 его пассажира, в частности военный.
Читайте также
-
Новости о коронавирусе 5 апреля: первая жертва во Львове, влияние пандемии на рынок трудасегодня , 15:52
-
Коронавирус в России: количество больных увеличилось до 4731 человекасегодня , 11:41
-
Пережить карантин с детьми и не умереть: лайфхаки от мамы, которая работает в декретесегодня , 12:00
-
Выпуск новостей за 13:00: Первая жертва COVID-19 во Львове. Карантин в Москвесегодня , 13:54
-
Иран возобновит экономическую деятельность, несмотря на пандемию коронавирусасегодня , 13:26
-
Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели тушат два очагасегодня , 14:21