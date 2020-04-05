Полицейское авто столкнулось с автомобилем в Херсоне: машина перевернулась – 5 пострадавших

В Херсоне полицейское авто столкнулось с легковым: много пострадавших

В Херсоне на перекрестке улиц Украинской и Тираспольской авто полиции Skoda Rapid столкнулось с автомобилем ВАЗ-2108. В результате "восьмерка" перевернулась. В общем пострадали 5 человек, в том числе двое полицейских. ДТП произошло примерно в 9:00 утра 5 апреля.