Поліцейське авто зіткнулося з легковиком у Херсоні: одна з машин перекинулась – 5 потерпілих

У Херсоні на перехресті вулиць Української та Тираспольської авто поліції Skoda Rapid зіткнулося з легковиком ВАЗ-2108. У результаті "вісімка" перекинулася. Загалом постраждали 5 осіб, зокрема двоє поліцейських. ДТП трапилася приблизно о 9 годині ранку 5 квітня.

Як попередньо встановили правоохоронці, ВАЗ-2108 рухався дорогою на вулиці Тираспольській, а машина поліція їхала головною на вулиці Українській.

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Внаслідок ДТП до лікарні доправили:

двох працівників поліції;

водія та двох пасажирів ВАЗу.

Наразі медики встановлюють ступінь отриманих ними тілесних ушкоджень. Попередня правова кваліфікація події – стаття Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Працівники Державного бюро розслідувань та слідчого управління обласної поліції проводять першочергові слідчі дії. У їх межах встановлюють всі обставини інциденту.

До слова, на Луганщині у ДТП потрапило авто, яким керував прикордонник. У результаті постраждали 4 його пасажири, зокрема військовий.