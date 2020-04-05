Поліцейське авто зіткнулося з легковиком у Херсоні: одна з машин перекинулась – 5 потерпілих
У Херсоні на перехресті вулиць Української та Тираспольської авто поліції Skoda Rapid зіткнулося з легковиком ВАЗ-2108. У результаті "вісімка" перекинулася. Загалом постраждали 5 осіб, зокрема двоє поліцейських. ДТП трапилася приблизно о 9 годині ранку 5 квітня.
Як попередньо встановили правоохоронці, ВАЗ-2108 рухався дорогою на вулиці Тираспольській, а машина поліція їхала головною на вулиці Українській.
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Внаслідок ДТП до лікарні доправили:
- двох працівників поліції;
- водія та двох пасажирів ВАЗу.
Наразі медики встановлюють ступінь отриманих ними тілесних ушкоджень. Попередня правова кваліфікація події – стаття Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Працівники Державного бюро розслідувань та слідчого управління обласної поліції проводять першочергові слідчі дії. У їх межах встановлюють всі обставини інциденту.
До слова, на Луганщині у ДТП потрапило авто, яким керував прикордонник. У результаті постраждали 4 його пасажири, зокрема військовий.
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