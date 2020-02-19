Полицейского, который пьяным в Броварах сбил двух пешеходов, арестовали

16 февраля в Броварах Киевской области полицейский сбил двух людей, переходивших дорогу. Один из мужчин погиб на месте, а другой получил многочисленные травмы.

19 февраля уже бывшему полицейскому избрали меру пресечения. Как сообщают в пресс-службе Киевской прокуратуры, мужчина будет находиться под стражей без права внести залог.

Подробнее: Смертельное ДТП в Броварах: полицейского-нарушителя уволили с работы и поместили в СИЗО

Мужчину задержали на месте ДТП и сразу поместили в СИЗО. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

ДТП в Броварах с полицейским: главное

Вечером 16 февраля полицейский в свое нерабочее время управлял авто Nissan, будучи навеселе.

Водитель на скорости сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Один из сбитых мужчин погиб на месте ДТП, другой получил многочисленные травмы .

. Полицейский попытался скрыться, но свидетели аварии заблокировали его авто и вызвали полицию.

Водитель отказался проходить алкотест на "драгере", хотя "имел явные признаки алкогольного опьянения".

Начальник Киевской областной полиции Андрей Небытов подписал приказ об увольнении мужчины из правоохранительных органов .

подписал приказ об . Полицейский работал в полку особого назначения и имел звание лейтенанта.



Свидетели помогли задержать полицейского, который пытался скрыться / фото: Нацполиции

В прошлом году в сентябре в Броварах произошло похожее ДТП с участием правоохранителя. 26 сентября полицейский, который управлял авто пьяным, врезался в остановку общественного транспорта. Тогда погибла женщина, два человека пострадали. Сотруднику полиции грозит от трех до восьми лет лишения свободы, дело расследует ГБР.