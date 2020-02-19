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      Полицейского, который пьяным в Броварах сбил двух пешеходов, арестовали

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      В Броварах полицейский в состоянии опьянения сбил двух людей / atbrovary.org

      16 февраля в Броварах Киевской области полицейский сбил двух людей, переходивших дорогу. Один из мужчин погиб на месте, а другой получил многочисленные травмы.

      19 февраля уже бывшему полицейскому избрали меру пресечения. Как сообщают в пресс-службе Киевской прокуратуры, мужчина будет находиться под стражей без права внести залог.

      Подробнее: Смертельное ДТП в Броварах: полицейского-нарушителя уволили с работы и поместили в СИЗО

      Мужчину задержали на месте ДТП и сразу поместили в СИЗО. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

      ДТП в Броварах с полицейским: главное

      • Вечером 16 февраля полицейский в свое нерабочее время управлял авто Nissan, будучи навеселе.
      • Водитель на скорости сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.
      • Один из сбитых мужчин погиб на месте ДТП, другой получил многочисленные травмы.
      • Полицейский попытался скрыться, но свидетели аварии заблокировали его авто и вызвали полицию.
      • Водитель отказался проходить алкотест на "драгере", хотя "имел явные признаки алкогольного опьянения".
      • Начальник Киевской областной полиции Андрей Небытов подписал приказ об увольнении мужчины из правоохранительных органов.
      • Полицейский работал в полку особого назначения и имел звание лейтенанта.


      Свидетели помогли задержать полицейского, который пытался скрыться / фото: Нацполиции

      В прошлом году в сентябре в Броварах произошло похожее ДТП с участием правоохранителя. 26 сентября полицейский, который управлял авто пьяным, врезался в остановку общественного транспорта. Тогда погибла женщина, два человека пострадали. Сотруднику полиции грозит от трех до восьми лет лишения свободы, дело расследует ГБР.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы ДТП с участием полиции ДТП в Броварах Полиция
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