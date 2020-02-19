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      Поліцейського, який п'яним у Броварах збив двох пішоходів, арештували

      - Читать новость на русском
      У Броварах поліцейський у стані сп'яніння збив двох людей / atbrovary.org

      16 лютого у Броварах, що на Київщині, поліцейський збив двох людей, які переходили дорогу. Один з чоловіків загинув на місці, а інший отримав численні травми.

      19 лютого вже колишньому поліцейському обрали запобіжний захід. Як повідомляють у пресслужбі Київської прокуратури, чоловік перебуватиме під вартою без права внести заставу.

      Детальніше: Смертельна ДТП у Броварах: поліцейського-порушника звільнили з роботи та помістили в СІЗО

      Чоловка затримали на місці ДТП та одразу помістили до СІЗО. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

      ДТП у Броварах з поліцейським: головне

      • Увечері 16 лютого поліцейський у свій позаробочий час кермував авто Nissan, бувши напідпитку.
      • Водій на швидкості збив двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.
      • Один зі збитих чоловіків загинув на місці ДТП, інший – отримав численні травми.
      • Поліцейський спробував втекти, але свідки аварії заблокували його авто та викликали поліцію.
      • Водій відмовився проходити алкотест на "Драгері", хоча "мав явні ознаки алкогольного сп'яніння".
      • Начальник Київської обласної поліції Андрій Нєбитов підписав наказ про звільнення чоловіка з правоохоронних органів.
      • Поліцейський працював у полку особливого призначення і мав звання лейтенанта.


      Свідки допомогли затримати поліцейського, який намагався втекти / фото: Нацполіції

      Минулого року у вересні у Броварах сталася схожа ДТП за участю правоохоронця. 26 вересня поліцейський, який кермував авто п’яним, врізався в зупинку громадського транспорту. Тоді загинула жінка, двоє осіб постраждали. Працівнику поліції загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, справу розслідує ДБР.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Жертви ДТП за участю поліції Аварії та ДТП ДТП у Броварах Поліція
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