Поліцейського, який п'яним у Броварах збив двох пішоходів, арештували
16 лютого у Броварах, що на Київщині, поліцейський збив двох людей, які переходили дорогу. Один з чоловіків загинув на місці, а інший отримав численні травми.
19 лютого вже колишньому поліцейському обрали запобіжний захід. Як повідомляють у пресслужбі Київської прокуратури, чоловік перебуватиме під вартою без права внести заставу.
Детальніше: Смертельна ДТП у Броварах: поліцейського-порушника звільнили з роботи та помістили в СІЗО
Чоловка затримали на місці ДТП та одразу помістили до СІЗО. Йому загрожує до восьми років в'язниці.
ДТП у Броварах з поліцейським: головне
- Увечері 16 лютого поліцейський у свій позаробочий час кермував авто Nissan, бувши напідпитку.
- Водій на швидкості збив двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.
- Один зі збитих чоловіків загинув на місці ДТП, інший – отримав численні травми.
- Поліцейський спробував втекти, але свідки аварії заблокували його авто та викликали поліцію.
- Водій відмовився проходити алкотест на "Драгері", хоча "мав явні ознаки алкогольного сп'яніння".
- Начальник Київської обласної поліції Андрій Нєбитов підписав наказ про звільнення чоловіка з правоохоронних органів.
- Поліцейський працював у полку особливого призначення і мав звання лейтенанта.
Свідки допомогли затримати поліцейського, який намагався втекти / фото: Нацполіції
Минулого року у вересні у Броварах сталася схожа ДТП за участю правоохоронця. 26 вересня поліцейський, який кермував авто п’яним, врізався в зупинку громадського транспорту. Тоді загинула жінка, двоє осіб постраждали. Працівнику поліції загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, справу розслідує ДБР.