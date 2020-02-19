Поліцейського, який п'яним у Броварах збив двох пішоходів, арештували

16 лютого у Броварах, що на Київщині, поліцейський збив двох людей, які переходили дорогу. Один з чоловіків загинув на місці, а інший отримав численні травми.

19 лютого вже колишньому поліцейському обрали запобіжний захід. Як повідомляють у пресслужбі Київської прокуратури, чоловік перебуватиме під вартою без права внести заставу.

Детальніше: Смертельна ДТП у Броварах: поліцейського-порушника звільнили з роботи та помістили в СІЗО

Чоловка затримали на місці ДТП та одразу помістили до СІЗО. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

ДТП у Броварах з поліцейським: головне

Увечері 16 лютого поліцейський у свій позаробочий час кермував авто Nissan, бувши напідпитку.

Водій на швидкості збив двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.

Один зі збитих чоловіків загинув на місці ДТП, інший – отримав численні травми.

Поліцейський спробував втекти, але свідки аварії заблокували його авто та викликали поліцію.

Водій відмовився проходити алкотест на "Драгері", хоча "мав явні ознаки алкогольного сп'яніння".

Начальник Київської обласної поліції Андрій Нєбитов підписав наказ про звільнення чоловіка з правоохоронних органів.

підписав наказ про Поліцейський працював у полку особливого призначення і мав звання лейтенанта.



Свідки допомогли затримати поліцейського, який намагався втекти / фото: Нацполіції

Минулого року у вересні у Броварах сталася схожа ДТП за участю правоохоронця. 26 вересня поліцейський, який кермував авто п’яним, врізався в зупинку громадського транспорту. Тоді загинула жінка, двоє осіб постраждали. Працівнику поліції загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, справу розслідує ДБР.