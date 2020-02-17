Смертельна ДТП у Броварах: ДБР затримало керівника полку поліції спецпризначення

Державне бюро розслідувань затримало поліцейського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП в Броварах. Ввечері 16 лютого він збив на пішохідному переході двох чоловіків, один з яких загинув на місці. Сам поліцейський під час аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Що відомо про затримання поліцейського?

Слідчі ДБР затримали керівника взводу полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції у Київській області після скоєння ним смертельної аварії, 16 лютого, повідомляє пресслужба Бюро. Наразі йому готують повідомлення про підозру та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

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ДБР проводить щодо поліцейського розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. Йому загрожує ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортом до 3 років.

Також відомо, що поліцейський під час аварії перебував поза службою, але був у стані алкогольного сп'яніння. Його планують відсторонити від роботи у поліції.

Як сталася смертельна ДТП у Броварах?

Поліцейський за кермом автомобіля Nissan скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора у Броварах. В результаті ДТП один з пішоходів загинув на місці події, інший – отримав численні травми.

Водій-порушник одразу спробував втекти з місця ДТП, але свідки заблокували його авто та викликали поліцію. Окрім того, чоловік відмовився проходити алкотест на "Драгері", хоча "мав явні ознаки алкогольного сп'яніння". Місцеві видання писали, що в крові поліцейського виявили 3 проміле алкоголю.



Слідчі затримали поліцейського, який скоїв смертельну ДТП у Броварах