10:58
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020

      Смертельна ДТП у Броварах: ДБР затримало керівника полку поліції спецпризначення

      0
      ДБР затримало поліцейського, який скоїв смертельну ДТП у Броварах / Колаж 24 каналу

      Державне бюро розслідувань затримало поліцейського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП в Броварах. Ввечері 16 лютого він збив на пішохідному переході двох чоловіків, один з яких загинув на місці. Сам поліцейський під час аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння.

      Що відомо про затримання поліцейського? 

      Слідчі ДБР затримали керівника взводу полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції у Київській області після скоєння ним смертельної аварії, 16 лютого, повідомляє пресслужба Бюро. Наразі йому готують повідомлення про підозру та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

      Читайте також: Авто під час втечі від поліції збило цілу родину в Дніпрі: є загиблий, постраждала дитина

      ДБР проводить щодо поліцейського розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. Йому загрожує ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортом до 3 років.

      Також відомо, що поліцейський під час аварії перебував поза службою, але був у стані алкогольного сп'яніння. Його планують відсторонити від роботи у поліції.

       

      Як сталася смертельна ДТП у Броварах

      Поліцейський за кермом автомобіля Nissan скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора у Броварах. В результаті ДТП один з пішоходів загинув на місці події, інший – отримав численні травми.

      Водій-порушник одразу спробував втекти з місця ДТП, але свідки заблокували його авто та викликали поліцію. Окрім того, чоловік відмовився проходити алкотест на "Драгері", хоча "мав явні ознаки алкогольного сп'яніння". Місцеві видання писали, що в крові поліцейського виявили 3 проміле алкоголю.


      Слідчі затримали поліцейського, який скоїв смертельну ДТП у Броварах 

      В Україні оголосили штормове попередження: де вируватиме сильний вітер
      сьогодні
      59627
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Кримінальні новини Жертви Державне бюро розслідувань ДТП за участю поліції Поліція ДТП у Броварах Аварії та ДТП Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:03 Сорок днів після катастрофи МАУ в Ірані: головне про трагедію
      Олена Кук 44962
      сьогодні , 08:40 Інсульт та перша допомога: що повинен знати кожен
      Уляна Супрун 1588
      сьогодні , 08:02 Головні новини 16 лютого: затримання кримінального авторитета Анісімова, Данілов в Ірані
      Емал Набі 2342
      16 лютого , 22:00 Брехня довкола коронавірусу, чвари в Офісі президента та США ламають плани Кремля: блоги тижня
      Блоги тижня 3568
      16 лютого , 20:53 КОРД затримав Євгена Анісімова: що відомо про кримінального авторитета часів Януковича
      Василь Денисюк 7266
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук