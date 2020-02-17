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      Смертельное ДТП в Броварах: ГБР задержало руководителя полка полиции специального назначения

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      ГБР задержало полицейского, который совершил смертельное ДТП в Броварах / Коллаж 24 канала

      Государственное бюро расследований задержало полицейского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Броварах. Вечером 16 февраля он сбил на пешеходном переходе двух мужчин, один из которых погиб на месте. Сам полицейский во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

      Что известно о задержании полицейского?

      Следователи ГБР задержали руководителя взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области после совершения им смертельной аварии, 16 февраля, сообщает пресс-служба Бюро. Сейчас ему готовят сообщение о подозрении и решают вопрос об избрании меры пресечения.

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      ГБР проводит в отношении полицейского расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего. Ему грозит тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

      Также известно, что полицейский во время аварии находился вне службы, но был в состоянии алкогольного опьянения. Его планируют отстранить от работы в полиции.

       

      Как произошла смертельная ДТП в Броварах?

      Полицейский за рулем автомобиля Nissan совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора в Броварах. В результате ДТП один из пешеходов погиб на месте происшествия, другой – получил многочисленные травмы.

      Водитель-нарушитель сразу попытался скрыться с места ДТП, но свидетели заблокировали его автомобиль и вызвали полицию. Кроме того, человек отказался проходить алкотест на "драгере", хотя "имел явные признаки алкогольного опьянения". Местные издания писали, что в крови полицейского обнаружили 3 промилле алкоголя.


      Следователи задержали полицейского, который совершил смертельное ДТП в Броварах

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Полиция Новости Украины Криминальные новости Аварии и ДТП Жертвы Государственное бюро расследований ДТП с участием полиции ДТП в Броварах
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