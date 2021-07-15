В полицию с сообщением об инциденте обратилась 14 июля жительница дома на улице Каховской, 56. Она является владелицей Toyota, над которой надругались неизвестные.

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Следователи, работавшие на месте, квалифицировали произошедшее как хулиганство. Злоумышленникам грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 – ее лишения.

Женщина говорит об отсутствии конфликтов

Полицейским потерпевшая рассказала, что не имела ни с кем серьезных конфликтов, которые могли бы привести к подобной мести. Предположить, кто именно мог повредить ей машину, женщина не может.

Из салона машины ничего не пропало. Поэтому версию с кражей и попыткой выдать все за какую-то месть владелице полицейские пока не рассматривают.

Кроме того, правоохранители сомневаются, что коровья голова является каким-то колдовским атрибутом или символом угрозы.

Вполне вероятно, что подобным образом пошутили подростки, а голову притянули с какой-либо бойни. Все это будут устанавливать следователи,

– отметили в полиции Киева.