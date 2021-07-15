В полицию с сообщением об инциденте обратилась 14 июля жительница дома на улице Каховской, 56. Она является владелицей Toyota, над которой надругались неизвестные.
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Следователи, работавшие на месте, квалифицировали произошедшее как хулиганство. Злоумышленникам грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 – ее лишения.
Женщина говорит об отсутствии конфликтов
- Полицейским потерпевшая рассказала, что не имела ни с кем серьезных конфликтов, которые могли бы привести к подобной мести. Предположить, кто именно мог повредить ей машину, женщина не может.
- Из салона машины ничего не пропало. Поэтому версию с кражей и попыткой выдать все за какую-то месть владелице полицейские пока не рассматривают.
- Кроме того, правоохранители сомневаются, что коровья голова является каким-то колдовским атрибутом или символом угрозы.
Вполне вероятно, что подобным образом пошутили подростки, а голову притянули с какой-либо бойни. Все это будут устанавливать следователи,
– отметили в полиции Киева.