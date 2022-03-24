В полиции напомнили, что делать в случае фосфорной бомбардировки
Источник:Алексей Белошицкий
Российская армия последние несколько дней использовала запретные фосфорные бомбы. В патрульной полиции рассказали, что делать в случае такой бомбардировки
Известно, что белый фосфор вызывает тяжелые ожоги, вплоть до костей и костного мозга. Это самовозгорающееся вещество, которое начинает гореть при первом же контакте с воздухом.
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Важно помнить, что когда попадает на кожу и одежду, сразу же прилипает и продолжает гореть.
Что делать при фосфорной бомбардировке
- Не касайтесь руками частиц фосфора на коже или на одежде.
- По возможности окуните поврежденную часть тела в воду. Или обильно поливайте или смачивайте водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.
- Осторожно снимите одежду. Лучше делайте это прямо в воде или продолжайте поливать пораженные участки водой.
- В воде фосфор не горит. Используйте пинцет или что-нибудь, чем можно снять фосфор и обожженные части одежды.
- Обработайте рану содовым раствором. Он готовится просто: на 1 стакан воды нужно добавить 1 чайную ложку соды.
- На рану, образовавшуюся от горения фосфора, наложите влажную повязку. И смачивайте ее содовым раствором.
Важно помнить, что запрещено использовать перекись водорода. Ведь когда он распадается, образуется вода и кислород. Кислород – вызывает возгорание фосфора.
Фото фейсбук Tretyakova Galina
Если человек, получивший фосфорные ожоги, находится в сознании, дайте ему какие-то обезболивающие и успокаивающие препараты.
При горении фосфор также выделяет ядовитые пары. Для выведения токсичных веществ из организма примите сорбент. Пейте много воды, также можно использовать молоко и щелочную негазированную воду.
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