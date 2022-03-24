В полиции напомнили, что делать в случае фосфорной бомбардировки

Российская армия последние несколько дней использовала запретные фосфорные бомбы. В патрульной полиции рассказали, что делать в случае такой бомбардировки

Известно, что белый фосфор вызывает тяжелые ожоги, вплоть до костей и костного мозга. Это самовозгорающееся вещество, которое начинает гореть при первом же контакте с воздухом.

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Важно помнить, что когда попадает на кожу и одежду, сразу же прилипает и продолжает гореть.

Что делать при фосфорной бомбардировке

Не касайтесь руками частиц фосфора на коже или на одежде.

частиц фосфора на коже или на одежде. По возможности окуните поврежденную часть тела в воду. Или обильно поливайте или смачивайте водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.

Или кожу и одежду там, где есть капли фосфора. Осторожно снимите одежду. Лучше делайте это прямо в воде или продолжайте поливать пораженные участки водой.

Лучше делайте это или продолжайте поливать пораженные участки водой. В воде фосфор не горит . Используйте пинцет или что-нибудь, чем можно снять фосфор и обожженные части одежды.

. Используйте пинцет или что-нибудь, чем можно снять фосфор и обожженные части одежды. Обработайте рану содовым раствором. Он готовится просто: на 1 стакан воды нужно добавить 1 чайную ложку соды.

Он готовится просто: на 1 стакан воды нужно добавить 1 чайную ложку соды. На рану, образовавшуюся от горения фосфора, наложите влажную повязку. И смачивайте ее содовым раствором.

Важно помнить, что запрещено использовать перекись водорода. Ведь когда он распадается, образуется вода и кислород. Кислород – вызывает возгорание фосфора.



Фото фейсбук Tretyakova Galina​

Если человек, получивший фосфорные ожоги, находится в сознании, дайте ему какие-то обезболивающие и успокаивающие препараты.

При горении фосфор также выделяет ядовитые пары. Для выведения токсичных веществ из организма примите сорбент. Пейте много воды, также можно использовать молоко и щелочную негазированную воду.

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