На кадрах задержания видно, как работники Департамента следственных расследований Нацполиции ворвались в помещение, в котором находилось двое мужчин. Организаторов сразу задержали.

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Кстати, в помещении были огромные баннеры для фейковых протестов. Вероятно, акции должны были касаться тарифов. Ведь на плакатах были надписи:

  • "Высокие тарифы вместо борьбы с коррупцией",
  • "Скажем нет тарифному геноциду".

Кроме того, в офисе хранили дымовые шашки.

Смотрите видео задержания организаторов беспорядков:

Что известно о подготовке беспорядков

  • В Киеве задержали организаторов массовых беспорядков, которые должны были привести к дестабилизации ситуации в Украине.
  • К "протесту" привлекли 5 тысяч человек. За это им должны были заплатить от 800 гривен до 2 500 долларов.
  • Только на аванс организаторы выделили более 1 миллиона гривен.
  • После столицы беспорядки должны были распространиться в области, которые близки к границе с Россией – Черниговскую, Полтавскую и Сумскую.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что провокаторы имели опыт работы в правоохранительных органах. Кроме того, СБУ проверяет их связь с иностранными спецслужбами.
  • Глава МВД подчеркнул, что дестабилизация Украины могла быть выгодной только Кремлю.