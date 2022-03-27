В полиции рассказали о последствиях обстрела оккупантами мемориала в Дробицком Яре
Источник:Нацполиция
Национальная полиция Украины подтвердила, что оккупанты обстрелом повредили мемориал в Дробицком Яру. В частности, снаряды попали в Менору и постамент.
Соответствующую информацию полиция сообщила в телеграме. О последствиях рассказали на следующий день после атаки – 27 марта.
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Российские захватчики повредили мемориал в Дробицком Яре
Предварительно, снаряды попали в Менору и постамент. Полиция зафиксировала событие и будет продолжать документировать военные преступления,
– сообщили в полиции.
Там напомнили, что Дробицкий Яр является местом массового убийства еврейского населения Харькова нацистами вермахта. Именно в память этой трагедии создали Мемориальный парк и музей Дробицкий Яр.
Оккупанты повредили мемориал в Дробицком Яру
Также правоохранители напомнили, что факт обстрела Мемориального комплекса зарегистрирован в Едином реестре.
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Более того, дополнительную информацию о военных преступлениях России можно предоставить по телефону спецлинии 102 или через чат-бот @Kharkiv102_bot.
Мемориальный комплекс важен как память о жертвах, которые погибли от рук фашистов
К слову, накануне, 26 марта, о трагедии в обращении рассказал Владимир Зеленский.
Президент пояснил, что на этом месте в годы Второй мировой войны нацисты расстреляли около 20 тысяч человек и через 80 лет их убивают во второй раз и это делает Россия.
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