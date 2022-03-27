В полиции рассказали о последствиях обстрела оккупантами мемориала в Дробицком Яре

Национальная полиция Украины подтвердила, что оккупанты обстрелом повредили мемориал в Дробицком Яру. В частности, снаряды попали в Менору и постамент.

Соответствующую информацию полиция сообщила в телеграме. О последствиях рассказали на следующий день после атаки – 27 марта.

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Российские захватчики повредили мемориал в Дробицком Яре

Предварительно, снаряды попали в Менору и постамент. Полиция зафиксировала событие и будет продолжать документировать военные преступления,

– сообщили в полиции.

Там напомнили, что Дробицкий Яр является местом массового убийства еврейского населения Харькова нацистами вермахта. Именно в память этой трагедии создали Мемориальный парк и музей Дробицкий Яр.

Оккупанты повредили мемориал в Дробицком Яру

Также правоохранители напомнили, что факт обстрела Мемориального комплекса зарегистрирован в Едином реестре.

Орки атаковали место, где фашисты массово уничтожали евреев во время Второй мировой войны

Более того, дополнительную информацию о военных преступлениях России можно предоставить по телефону спецлинии 102 или через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Мемориальный комплекс важен как память о жертвах, которые погибли от рук фашистов

К слову, накануне, 26 марта, о трагедии в обращении рассказал Владимир Зеленский.

Президент пояснил, что на этом месте в годы Второй мировой войны нацисты расстреляли около 20 тысяч человек и через 80 лет их убивают во второй раз и это делает Россия.

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