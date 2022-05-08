Сенат немецкой столицы выступил в защиту соответствующих мер, в ведомстве отметили, что отменять ограничения не будут.

Внимание Берлин запретил флаги и символику Украины на мероприятиях 8 – 9 мая

Отмечание дат 8 и 9 мая 1945 года, следовательно и освобождение Германии от национал-социализма, должно быть четко отделено от ситуации мая 2022 года,

– заявил представитель департамента внутренних дел Сената Берлина.

Чтобы избежать провокаций

В распоряжении полиции говорится, что 8 и 9 мая в Берлине должно пройти много демонстраций и мероприятий памяти, поэтому важно "предотвратить любую конфронтацию" на мемориальных объектах, где запечатлена память как российских, так и украинских воинов. , погибших в боях.

Да, согласно предписаниям:

в Берлине запрещено находиться с украинскими или русскими флагами в 8 и 9 мая на 15 мемориальных объектах.

использование военной символики в таких местах также запрещено.

запреты не распространяются только на дипломатов и ветеранов второй мировой войны.

Во всех других общественных местах носить украинские флаги в течение этих двух дней по-прежнему "в общем и позволено",

– подчеркнули в субботу в полиции Берлина.

Обратите внимание! В полиции объяснили, что из некоторых сообщений могло показаться, что в Берлине вообще запрещено выходить на улицы с украинскими флагами – однако это не так.

Российская символика тоже запрещена

Предписания полиции также включают в себя запрет на посещение мемориальных объектов в униформе или носить ее элементы – даже в измененном виде, а также ходить маршем и петь песни о войне.

Символ Z также запрещен.

К слову, вчера активисты сообщали, что после многочисленных возмущений смогли достичь договоренности об использовании украинской символики на мероприятиях 8 – 9 мая, однако только в течение одного часа и с согласованием от столичной полиции.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в шоке от такого решения. Он считает, что это пощечина украинскому народу . Мол, это решение берлинских властей расходится с заверением в солидарности Германии с Украиной.

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