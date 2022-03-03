Ведомство меняет номера, по которым обращалось население для сообщения о преступлениях и правонарушениях.
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Актуальные номера полиции для жителей Харьковщины
В частности речь идет об изменении телефонных номеров дежурной части Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Отныне любую информацию о происшествиях можно сообщать по номерам телефонов:
- +38(066) 458 46 16,
- +38(066) 768 05 06,
- +38(067) 924 76 20.
В ведомстве отмечают, чтобы горожане звонили немедленно, если им нужна помощь полиции.
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