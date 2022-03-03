Відомство змінює номери, за якими зверталося населення для повідомлення про злочини та правопорушення.

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Актуальні номери поліції для мешканців Харківщини

Зокрема мовиться про зміну телефонних номерів чергової частини Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Відтепер будь-яку інформацію про надзвичайні події можна повідомляти за номерами телефонів:

+38(066) 458 46 16,

+38(066) 768 05 06,

+38(067) 924 76 20.

У відомстві наголошують на тому, щоб містяни телефонували негайно, якщо їм потрібна допомога поліції.

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