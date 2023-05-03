В апреле вся Украина узнала о питомнике собак под Киевом, в котором живут немало опасных псов породы кане-корсо. Собственно, тогда животные покусали 35-летняя мать с 7-летним ребенком, когда те вышли на прогулку.

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Что известно

В среду, 3 апреля, в полиции региона сообщили, что силовики изъяли 7 бойцовских собак у владельца питомника рядом с Ирпенем.

На днях сотрудники полиции провели обыск в частном домовладении в селе Михайловка-Рубежовка. В ходе следственных действий правоохранители изъяли 7 собак породы кане-корсо и отправили их на передержку в ветеринарную клинику,

– говорится в сообщении.

Удаление стражей порядка семи опасных собак рядом с Ирпенем: смотрите видео полиции Киевщины

Отметим, что в результате нападения собак мать и ее дочь получили серьезные ранения. Их тела были покрыты многочисленными ранами на руках и ногах, в частности, девочку животное укусило под глазом, оставив след, и вырвало кусок волос.

Тогда обоих пострадавших немедленно доставили в больницу для оказания помощи. Медики прогнозировали длительный процесс обновления.

Важно! Порода кане-корсо утверждена Кабмином как опасная. Собственно, она входит в соответствующего перечня, в котором есть более 50 пород собак.

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