У квітні уся Україна дізналася про розплідник собак під Києвом, у якому живуть чимало небезпечних псів породи кане-корсо. Власне, тоді тварини покусали 35-річну матір з 7-річною дитиною, коли ті вийшли на прогулянку.
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Що відомо
У середу, 3 квітня, у поліції регіону повідомили, що силовики вилучили 7 бійцівських собак у власника розплідника біля Ірпеня.
Днями працівники поліції провели обшук у приватному домоволодінні в селі Михайлівка-Рубежівка. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 7 собак породи кане-корсо та відправили їх на перетримку до ветеринарної клініки,
– йдеться у повідомленні.
Вилучення правоохоронцями семи небезпечних собак біля Ірпеня: дивіться відео поліції Київщини
Зазначимо, що в результаті нападу собак мати та її дочка отримали серйозні поранення. Їхні тіла були вкриті численними ранами на руках і ногах, зокрема, дівчинку тварина вкусила біля ока, залишивши слід, та вирвала шматок волосся.
Тоді обох постраждалих негайно доставили до лікарні для надання допомоги. Медики прогнозували тривалий процес відновлення.
Більше про породу
- Відомо, що кане-корсо – одна з найдавніших порід собак. Згадки про неї датуються сивою давниною. Зокрема, чотирилапих використовували під час гладіаторських боїв у Стародавньому Римі.
- В епоху Відродження завдяки своїй стійкості та безстрашності такі собаки стали об'єктом зображення й натхнення для багатьох митців. Кане-корсо малювали на картинах та навіть робили за їхньою подобою скульптури.
- Після Другої світової війни ця порода стала дуже рідкісною та певний час навіть була на межі зникнення. Завдяки місцевим ентузіастам таких собак стає більше, однак існує проблема – вони небезпечні для людей.