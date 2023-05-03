У квітні уся Україна дізналася про розплідник собак під Києвом, у якому живуть чимало небезпечних псів породи кане-корсо. Власне, тоді тварини покусали 35-річну матір з 7-річною дитиною, коли ті вийшли на прогулянку.

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Що відомо

У середу, 3 квітня, у поліції регіону повідомили, що силовики вилучили 7 бійцівських собак у власника розплідника біля Ірпеня.

Днями працівники поліції провели обшук у приватному домоволодінні в селі Михайлівка-Рубежівка. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 7 собак породи кане-корсо та відправили їх на перетримку до ветеринарної клініки,

– йдеться у повідомленні.

Вилучення правоохоронцями семи небезпечних собак біля Ірпеня: дивіться відео поліції Київщини

Зазначимо, що в результаті нападу собак мати та її дочка отримали серйозні поранення. Їхні тіла були вкриті численними ранами на руках і ногах, зокрема, дівчинку тварина вкусила біля ока, залишивши слід, та вирвала шматок волосся.

Тоді обох постраждалих негайно доставили до лікарні для надання допомоги. Медики прогнозували тривалий процес відновлення.

Важливо! Порода кане-корсо затверджена Кабміном як небезпечна. Власне, вона входить до відповідного переліку, у якому є понад інших 50 порід собак.

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