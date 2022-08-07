Отмечается, что в апреле этого года Латвия решила отозвать согласие на функционирование этих российских ведомств, а всех работавших там дипломато – выдворить в знак солидарности с Украиной. В начале мая опустевшие здания кремлевских консульств охраняла полиция, однако отныне они просто останутся закрытыми, без охраны.

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Обратная хронология действий Латвии по ограничению дипломатических отношений с россией

В начале апреля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что, учитывая военные преступления российской армии в Украине, его страна сужает дипломатические отношения с россией.

Так, генеральные консульства страны-агрессора в Даугавпилсе и Лиепае было решено закрыть. Дипломатам из россии, которые у них работали, дали 30 дней на то, чтобы убраться из Латвии. В общей сложности страна выдворила тогда 13 российских представителей.

18 марта глава МИД принял решение выслать троих сотрудников российского посольства. Он пояснил, что решение принято на фоне агрессии россии против Украины, а деятельность изгоняемых лиц "несовместима со статусом дипломата". Эти люди покинули Латвию 23 марта.

Ринкевичс тогда сообщил, что выдворение происходило в координации с другими странами Балтии: из Литвы вынудили выехать четырех работников российского посольства, а из Эстонии – троих.

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К слову, в первый же день полномасштабного вторжения россии в Украину глава латвийского МИД объявил, что Латвия запускает процесс прекращения выдачи виз российским гражданам и отозвал своего посла в россии Мариса Риекстиньша для консультаций.

Напомним, что 4 апреля правительство Литвы также приняло решение снизить уровень дипломатических отношений с россией и приказало послу страны-агрессора немедленно покинуть страну. Также было закрыто российское консульство в Клайпеде, а общение с россией продолжилось на уровне поверенных по делам.

Эстония, в свою очередь, заявила о закрытии российских консульств в Нарве и Тарту, а также о выдворении 14 работников посольства россии. Они были вынуждены покинуть страну до 30 апреля.

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