Соответствующее сообщение латвийская полиция обнародовала 25 сентября. Там объяснили, что это "потенциально провокационные надписи на российском языке".

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Латвия будет наказывать за пророссийские надписи

Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно прикажет лицам убрать, а также разъяснить цель и мотивацию размещения такой надписи. Эти лица могут быть привлечены к административной ответственности,

– заявили правоохранители.

Полиция Латвии пояснила, что любая героизация военной агрессии, в том числе размещение на транспортных средствах надписей на российском языке, например "Я русский/россиянка", означает прославление военной агрессии или поддержку военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Также они попросили людей сообщать, что заметили машину с символикой, прославляющей российскую агрессию.

Стоит отметить, что Латвия с 12 сентября 2023 года остановила пропуск транспортных средств на российской регистрации. Более того, иногда полиция даже будет конфисковывать автомобили.

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