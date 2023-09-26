По сути, в России решили запустить очередной фейк. Мол, их разведчики смогли уничтожить танк Leopard в Украине, но не простой, а с германским экипажем.
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В Германии опровергли фейк
На очередную выходку больного воображения россиян отреагировали в Министерстве обороны Германии. Один из официальных представителей ведомства подчеркнул, что "в Украине нет германских танковых экипажей".
Обратим внимание, что сообщение о якобы уничтоженном танке Leopard с немецким экипажем начало гулять по российским СМИ 23 сентября. Издание ссылается на какого-то анонимного "командира разведгруппы, действующего на Запорожском направлении".
Мол, весь находившийся в танке экипаж погиб. Пропагандисты придумали, что механик-водитель, испытавший тяжелые ранения, якобы начал кричать "Nicht schießen" ("Не стреляй" – 24 Канал), когда увидел русских солдат.
Пропагандисты уверяют, что вскоре он погиб. Но в духе фильмов о войне, в свои последние минуты жизни якобы рассказал, что "военнослужащий Бундесвера". И что весь экипаж Leopard был "из одной роты".
Отметим, что Россия изо всех сил пытается сорвать мобилизацию в Украине. Для этого враг использует даже мемы.
Как Россия хочет сорвать мобилизацию
- По словам экспертов, кремлевские информационные помойки делают все возможное, чтобы навязать украинцам такое мнение: "Мобилизация – это плохо, государство посылает всех на неизбежную гибель".
- Для этого пропагандисты часто используют социальные сети. Чтобы более эффективно влиять на умы, враг курирует телеграм-группой "Цифровая армия России". Там оккупанты публикуют лживые вбросы, какие боты и ожесточенные Z-патриоты должны разнести по комментариям украинских каналов.
- Эксперты отмечают, что если вы видите в своих соцсетях сообщения, направленные на дискредитацию украинской армии и мобилизацию, то не реагируйте на них. Каждый ваш лайк и каждое ваше взаимодействие делают их только более популярными. Если есть время – бросайте жалобу. Это позволит сделать так, чтобы меньшее количество людей увидело эти пропагандистские вбросы.