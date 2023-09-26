По сути, в России решили запустить очередной фейк. Мол, их разведчики смогли уничтожить танк Leopard в Украине, но не простой, а с германским экипажем.

Читайте также Театр абсурда на гастролях в ООН: Лавров заявил, что уважает территориальную целостность Украины

В Германии опровергли фейк

На очередную выходку больного воображения россиян отреагировали в Министерстве обороны Германии. Один из официальных представителей ведомства подчеркнул, что "в Украине нет германских танковых экипажей".

Обратим внимание, что сообщение о якобы уничтоженном танке Leopard с немецким экипажем начало гулять по российским СМИ 23 сентября. Издание ссылается на какого-то анонимного "командира разведгруппы, действующего на Запорожском направлении".

Мол, весь находившийся в танке экипаж погиб. Пропагандисты придумали, что механик-водитель, испытавший тяжелые ранения, якобы начал кричать "Nicht schießen" ("Не стреляй" – 24 Канал), когда увидел русских солдат.

Пропагандисты уверяют, что вскоре он погиб. Но в духе фильмов о войне, в свои последние минуты жизни якобы рассказал, что "военнослужащий Бундесвера". И что весь экипаж Leopard был "из одной роты".

Отметим, что Россия изо всех сил пытается сорвать мобилизацию в Украине. Для этого враг использует даже мемы.

Как Россия хочет сорвать мобилизацию