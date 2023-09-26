Відповідний допис латвійська поліція оприлюднила 25 вересня. Там пояснили, що це "потенційно провокаційні написи російською мовою".
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Латвія каратиме за проросійські написи
Державна поліція при виявленні транспортних засобів, покритих такими написами, негайно накаже особам їх прибрати, а також роз'яснити мету та мотивацію розміщення такого напису. Ці особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності,
– заявили правоохоронці.
Поліція Латвії пояснила, що будь-яке героїзування військової агресії, у тому числі розміщення на транспортних засобах написів російською мовою, наприклад – "Я росіянин/росіянка", означає прославляння військової агресії чи підтримку воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.
Також вони попрохали людей повідомляти, що помітили машину з символікою, яка прославляє російську агресію.
Варто зауважити, що Латвія з 12 вересня 2023 року зупинила пропуск транспортних засобів на російській реєстрації. Ба більше, подекуди поліція навіть буде конфісковувати автомобілі.
Які країни не пропускають авто з російською реєстрацією
- Не впускає машини з російською реєстрацією також Литва. У країні заявили, що рішення ухвалили після роз'яснення Єврокомісії щодо запроваджених санкцій проти Росії.
- Таку ж позицію зайняла Естонія – у країні заявили, що ще не визначились, що робитимуть з машинами на російській реєстрації, які є в країни. Відомо, що їм пропонують змінити реєстрацію або їх конфіскують.
- Польща з 17 вересня заборонила в'їзд авто з російськими номерами. Тобто Варшава заборонила придбання, імпорт або експорт до ЄС автомобілів, які походять з Росії.
- До такого рішення вдалась і Фінляндія. Там запевнили, що заборона діятиме з 16 вересня 2023 року. Проте в майбутньому в'їхати на російських номерах до Фінляндії зможуть лише громадяни ЄС та їхні члени родини, особи з дипломатичним статусом, можливі також окремі винятки з гуманітарних міркувань.