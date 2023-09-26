Відповідний допис латвійська поліція оприлюднила 25 вересня. Там пояснили, що це "потенційно провокаційні написи російською мовою".

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Латвія каратиме за проросійські написи

Державна поліція при виявленні транспортних засобів, покритих такими написами, негайно накаже особам їх прибрати, а також роз'яснити мету та мотивацію розміщення такого напису. Ці особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності,

– заявили правоохоронці.

Поліція Латвії пояснила, що будь-яке героїзування військової агресії, у тому числі розміщення на транспортних засобах написів російською мовою, наприклад – "Я росіянин/росіянка", означає прославляння військової агресії чи підтримку воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.

Також вони попрохали людей повідомляти, що помітили машину з символікою, яка прославляє російську агресію.

Варто зауважити, що Латвія з 12 вересня 2023 року зупинила пропуск транспортних засобів на російській реєстрації. Ба більше, подекуди поліція навіть буде конфісковувати автомобілі.

Які країни не пропускають авто з російською реєстрацією