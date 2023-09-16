Варто зазначити, що окрім заборони на перетин кордону на власному авто, громадяни країни-агресорки не можуть провозити й деякі особисті речі. Це буде розцінюватися як заборонений імпорт.

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Нові обмеження Польщі

З 17 вересня Польща забороняє придбання, імпорт або експорт до ЄС автомобілів, які походять з Росії. Це стосується легкових, вантажних та гоночних автівок, які зареєстровані в країні-агресорці. Заборона розповсюджується на транспортні засоби, призначені переважно для перевезення 10 осіб.

Транспортні засоби з російськими номерними знаками прямо на кордоні будуть повертати назад. Це відбуватиметься незалежно від того, чи з Росії заїжджатиме авто, чи з іншої країни. Заборона поширюється навіть на іноземців, які керують автомобілем з російською реєстрацією.

Причиною ухваленого рішення є посилення санкції згідно з розпорядженням Ради ЄС № 833/2014 від 31 липня 2014 року. Воно стосується обмежувальних заходів у зв’язку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.

Польща не перша запровадила заборону

Латвія, Литва та Естонія напередодні також заборонили в'їзд автомобілів із російськими номерами. Відповідні санкції почали діяти ще 12 – 13 вересня. Країни ухвалили таке рішення згідно з рекомендацією Європейського Союзу.

Влада Естонії розповіла, якщо росіянин прибуде на прикордонний пункт з автомобілем з реєстрацією в країні-агресорці, то він має або повернутися назад, або ж лишити авто та перетнути кордон пішки.

Як країні, що межує з Росією, Естонії важливо реалізувати такі обмеження разом зі своїми сусідами. При спільному застосуванні обмеження більш ефективні і це дає можливість ще вище підняти ціну агресії для Росії,

– зазначив голова МЗС Естонії.

Авто з російськими номерами можуть вільно покинути територію Естонії. Питання, що далі робити з траспортними засобами, які вже перебувають в країні, будуть вирішувати.