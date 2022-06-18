Женщина, вероятно, помогала своему сожителю скрыться от правоохранителей. Самому же нападавшему уже избрали наказание.

К теме В России мужчина отобрал у детей сине-желтый рюкзак и наорал на них за "непатриотизм"

Сожительницу нападавшего отстранили от работы

Сожительница мужчины, напавшего на парня с накинутым на плечи флагом Украины, была отстранена от должности полицейской. Правоохранители подозревают, что она могла помочь злоумышленнику спрятать автомобиль после нападения и скрыться.

Поэтому прокурор выделил по этому делу отдельный процесс, который направили на оценку в Бюро внутренней безопасности. Нападавшего же приговорили к 200 часам принудительных работ. Обвиняемый также выплатил компенсацию морального ущерба в размере 6034 евро.

Адвокат пострадавшего заявил, что этот приговор будет обжалован. Он считает, что в этом случае суд должен назначить реальный тюремный срок.

Заметьте В Риге мужчина избил юношу с украинским флагом, ему грозит до 5 лет заключения

Мужчина напал на парня из-за украинского флага

Инцидент произошел 20 мая после шествия "За спасение от советского наследия". В Риге на улице Эдуарда Смильгиса водитель автомобиля BMW вышел из салона и избил 19-летнего юношу с украинским флагом на плечах.

Что это за фашистская тряпка у тебя?

– прокричал мужчина перед нападением.

Когда на избиение обратили внимание прохожие, злоумышленник уехал с места происшествия. Однако полиции удалось установить его личность, ведь друзья пострадавшего успели сфотографировать его и автомобиль. Нападавшим оказался 38-летний мужчина, ранее уже попадавший в поле зрения полиции.

Правоохранители начали оперативно искать злоумышленника. Автомобиль был найден во дворе частного дома. Мужчина предусмотрительно заменил на нем государственные регистрационные номера в надежде избежать наказания. Правоохранители обнаружили злоумышленника на его чердаке – он прятался за дымоходом.

Интересно! Пострадавший рассказал латвийским журналистам, что его отец – украинец. Сам юноша живет в небольшом городе в Латвии, а в Риге – учится.

Стоит посмотреть – в Риге несколько тысяч человек вышли на улицы, требуя избавиться от советского наследия: видео