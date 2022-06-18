Жінка, ймовірно, допомагала своєму співмешканцю втекти від правоохоронців. Самому ж нападнику вже обрали покарання.

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Співмешканку нападника відсторонили від роботи

Співмешканку чоловіка, який напав на хлопця з накинутим на плечі прапором України, відсторонили від посади поліцейської. Правоохоронці підозрюють, що вона могла допомогти зловмиснику заховати автомобіль після нападу та втекти.

Тому прокурор виділив у цій справі окремий процес, який скерували на оцінку до Бюро внутрішньої безпеки. Нападника ж засудили до 200 годин примусових робіт. Обвинувачений також виплатив компенсацію моральної шкоди у розмірі 6034 євро.

Адвокат постраждалого заявив, що цей вирок оскаржуватимуть. Він вважає, що в цьому випадку суд повинен був призначити реальний тюремний термін.

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Чоловік напав на хлопця через український прапор

Інцидент трапився 20 травня після ходи "За порятунок від радянської спадщини". У Ризі на вулиці Едуарда Смільгіса водій автівки BMW вийшов із салону та побив 19-річного юнака з українським прапором на плечах.

Що це за фашистська ганчірка у тебе?,

– прокричав чоловік перед нападом.

Коли на побиття звернули увагу перехожі, зловмисник поїхав з місця події. Однак поліції вдалося встановити його особу, адже друзі постраждалого встигли сфотографувати його та автомобіль. Нападником виявився 38-річний чоловік, який раніше вже потрапляв у поле зору поліції.

Правоохоронці оперативно почали шукати зловмисника. Автівку знайшли у дворі приватного будинку. Чоловік завбачливо замінив на ній державні реєстраційні номери, сподіваючись уникнути покарання. Правоохоронці виявили зловмисника на його горищі – він ховався за димарем.

Цікаво! Постраждалий розповів латвійським журналістам, що його батько – українець. Сам юнак живе в невеликому місті у Латвії, а в Ризі – навчається.

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