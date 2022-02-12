Такой же запрос получили около 50 человек. Однако в полиции отмечают, что запрос направлен на то, чтобы получить информацию, как в интервью или в комментариях СМИ.

Заметьте Джонсон признался в парламенте, что был на вечеринке во время локдауна

Запрос могла получить и жена Джонсона

Так как полиция прислала запрос 50 людям, то среди них может быть и жена британского премьер-министра Керри Джонсон. Однако источник с Даунинг-стрит не уточнил, есть ли она в этом списке.

В полиции отметили, что ответ на свой запрос правоохранители должны получить в течение недели. В ней все, кто получил документ от полиции, должны объяснить всю ситуацию, связанную с вечеринкой. Однако такой запрос не доказывает вины, в том числе и премьер-министра.

В канцелярии Бориса Джонсона подтвердили, что и в самом деле получили запрос и пообещали "достойный ответ".

Заметьте! Накануне Борис Джонсон извинился за вечеринку во время карантина и подчеркнул, что был убежден в том, что это рабочее мероприятие. Кроме того, политик также подчеркнул, что ждет результатов расследования, которое проводит полиция.

Что известно о "карантинной вечеринке"

Британские журналисты обнародовали фотографию, на которой Борис Джонсон с женой и другими людьми сидит в саду на Даунинг-стрит. Они ели сыр и вино в коллективе, когда страна переживала жесткие карантинные ограничения.

Поэтому Бориса Джонсона обвинили в нарушении правил локдауна. В администрации политика эту информацию опровергали и заявляли, что в тот день на Даунинг-стрит была рабочая встреча.

Упрек премьеру заключается в том, что в мае 2020 года в Великобритании ввели правило касательно социального дистанцирования. Действовало также ограничение относительно возможной встречи лишь 2 человек на расстоянии 2 метров под открытым небом.

Сам Джонсон подтвердил, что все-таки был на вечеринке во время локдауна. Кроме того, он добавил, что был там всего 25 минут.

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